Актуальні новини України станом на 12:00 25 лютого

«Вторгнення Росії в Україну – це початок війни проти Європи»: Зеленський опублікував нове звернення
Росія напала на Україну: читай головні новини про те, що відбувається на території країни, станом на 12:00 25 лютого
У ніч із 23 на 24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.
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Війна триває вже другу добу. За матеріалами Факти ICTV, розповідаємо головні новини станом на 12:00 25 лютого:
За матеріалами: https://fakty.com.ua