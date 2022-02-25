Актуальні новини України станом на 12:00 25 лютого

Росія напала на Україну: читай головні новини про те, що відбувається на території країни, станом на 12:00 25 лютого

У ніч із 23 на 24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

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Війна триває вже другу добу. За матеріалами Факти ICTV, розповідаємо головні новини станом на 12:00 25 лютого:

Українські військові знешкодили ДРГ російських окупантів на Оболоні у Києві, які були переодягнені у форму ЗСУ;

Голова Вінницької ОДА, Сергій Борзов повідомив, що Збройні сили України збили російську крилату ракету під Вінницею;

Повітряна тривога по Харкову! Район Кінного ринку. Удар Ураганом чи Смерчем по житловому району. Ракета не розірвалася;

КМДА просить мешканців Оболонського району Києва не виходити на вулицю у зв’язку з наближенням активних бойових дій;

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps;

Підрозділи оперативного командування Північ знищили знищили приблизно 20 одиниць російських танків на менському напрямку на Чернігівщині;

Знищено колону військової техніки, яка рухалася на Чернігів. Втрати ворога – близько 10-15 одиниць техніки.

За матеріалами: https://fakty.com.ua