Як відсвяткувати День закоханих: суперідеї від зірок Нового каналу

День святого Валентина – найромантичніше свято року. І якщо ви досі не знаєте, як його провести, що подарувати другій половинці, і як швидко й легко прикрасити будинок, то ці поради від Олени-Крістіни Лебідь, Валіка Міхієнка, Тетяни Мокріді, Ольги Манько та Максима Узола точно для вас.

Олена-Крістіна Лебідь: головне – атмосфера

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» любить відзначати це свято не тихо й романтично, а гучно і драйвово. Що ж, можна брати з неї приклад.

– Звісно, для закоханих кожен день – свято, – каже Олена-Крістіна. – Але 14 лютого він стає магічно-атмосферним: вітрини – в сердечках, ресторани – у свічках, у магазинах – мерехтливі Купідони, а на вулицях – поспішають з квітами Аполлони (сміється). Відзначати люблю активно, без нудних посиденьок над тарілками в ресторані. Краще піти в будь-яке атмосферне місце: до клубу, на концерт, вечірку, головне, щоб заклад теж відзначав цей день, а не валив, наприклад, хеві-метал-концерт із фонтаном з пива.

Валентин Міхієнко – за кулінарні сюрпризи

Учасник Imrove Live Show знає безпрограшний варіант привітання в День Валентина. Він приготує своїй дівчині смачний сюрприз.

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– 14 лютого святкую обов’язково, у мене ж іменини, – розповідає Валентин. – Взагалі, це круте свято, адже з нашої зайнятістю нелегко приділяти достатньо часу другій половинці. У цей день можна зупинитися, припинити працювати і просто побути разом. Дівчину я побалую чимось смачненьким, бо люблю готувати. З меню поки що не визначився – чекаю натхнення.

Тетяна Мокріді знає, як прикрасити будинок до свята

Директор Школи леді в реаліті «Від пацанки до панянки» розповіла про милу традицію в її родині:

– У нашому будинку замість поручнів на сходах – ковка у вигляді дерева, яке ми декоруємо до кожного свята, – ділиться Тетяна. – На Валентина воно прикрашене сердечками, їх на ньому 16 – це кількість членів нашої сім’ї з батьками, дітьми та онуками. Ми віримо, що любов здатна подолати всі перешкоди. Ранок 14 лютого завжди починається з квітів. Чоловік дарує три букета: мені і нашим донькам-двійнятам. Це завжди красиві квіти різного кольору, для кожної – свого. Також ми даруємо одне одному невеликі подарунки і обов’язково «валентинки» зі словами любові.

Ольга Манько і Макс Узол влаштовують день подарунків

У подружньої пари тревел-ведучих Нового каналу можна запозичити кілька ідей для подарунків: від приємних дрібниць до великих сюрпризів. Тут і квитки в театр, і записочки з шоколадками, і похід у квест-рум.

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Макс: – Ми намагаємося розтягувати сюрпризи на весь день. Хочеться здивувати Олю чимось новеньким. Щоб вона «ахнула» й кинулася мене обіймати (сміється). Квіти, підвіски, солоденьке – це те, з чого я починаю. Потім – квитки на концерт живої музики в кафе, стенд-ап до Дня закоханих або на круту сучасну постановку в театрі. Якщо є можливість і хоча б невелике бажання святкувати – святкуй! Життя ж для того й дане.

Оля: – Я люблю традиції, і вважаю, що вони зближують пари. 14 лютого для нас із коханим – теж традиція. Цього дня ми намагаємося проводити час лише вдвох. Даруємо одне одному емоції. Як на мене, найкращий подарунок. Це може бути похід у квест-кімнату або на ковзанку. Цього року, наприклад, дарую Максу квитки на концерт його улюбленої групи, яку сама не люблю (усміхається). Але квитків я купила два, адже знаю: йому буде приємно, якщо ми підемо разом.