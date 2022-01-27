«Прозрачный гонщик» у пошуках кохання: Марк Куцевалов став учасником «Пари на мільйон»

Неординарний український стендап-комік та сценарист з’явиться в реаліті Нового каналу, ведучими якого стали Леся Нікітюк та Роман Міщеряков

У 2015 році Україна дізналася про харизматичного коміка з Чорноморська Марка Куцевалова — він виступив у «Лізі сміху» в складі команди «Сахара не надо». Хлопця одразу охрестили одним із найбільш неординарних гумористів та імпровізаторів країни. І вже наступного року він став чемпіоном гумористичного проекту у команді «Прозрачный гонщик». У 2022-му Марк повертається на телеекрани! Цього разу – в реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» (прем’єра відбудеться 22 лютого).

Учасницею «Пари на мільйон» стала випускниця «Супермоделі по-українськи»

«Знаю, що таке бідність»: на чому готова економити Леся Нікітюк

— Усі знають Марка як веселого хлопця, який на сцені може здивувати. При цьому в реальному житті він досить стриманий і сором’язливий, — зазначила керівник проекту Надія Цимбалару. — У Марка також не дуже багатий досвід у побудові романтичних стосунків. На проекті він зізнався, що ніколи не закохувався по-справжньому, і йому дуже хочеться отримати ці почуття у житті.

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У новому реаліті Куцевалов не лише боротиметься за мільйон, а й намагатиметься побудувати романтичні стосунки. Насамперед заради них хлопець і погодився на цю авантюру.

— Я вірю, що на таких проектах люди можуть покохати одне одного, і був би радий знайти тут пару. Чому б ні? – зізнався комік. — Крім того, участь у реаліті – дуже цікавий досвід. Мені подобається вогник, який є в подібних проектах, тут дуже багато життя!

Чи вдасться Марку побудувати кохання та виграти мільйон? Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» з Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим — у вівторок, 22 лютого, о 20:00 на Новому каналі!