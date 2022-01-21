Учасницею «Пари на мільйон» стала випускниця «Супермоделі по-українськи»

22 лютого Новий канал покаже прем’єру нового реаліті, в якому впевнені у собі королеви Instagram та стримані розумники об’єднаються у пари, щоб виграти мільйон та навчитися будувати стосунки

У реаліті «Пара на мільйон» глядач побачить не лише нових героїв, а й уже знайомі обличчя. І ми не про ведучих проекту Лесю Нікітюк та Романа Міщерякова. А про учасницю головного модельного реаліті країни «Супермодель по-українськи» Катерину Лисенко. У 2015 році вона рано залишила СМПУ через сімейні проблеми, але зараз упевнена, що в «Парі на мільйон» ніщо не завадить їй здобути перемогу.

— На «Пару на мільйон» я прийшла, щоб випробувати свої сили та максимально вийти з зони комфорту — у житті не вдається зробити це так, як на проекті. А ще хотіла просто кайфонути! Зніматися в «Парі на мільйон» було простіше, бо під час СМПУ в мене був дуже нелегкий період у житті. Тоді я прийшла на проект частково для того, щоб забути, що розлучаюся, що долаю складнощі. Думала, пірну в інші обставини, і все буде гаразд, — сказала Катерина. — Але діти були меншими, мене постійно смикали, а також мала багато внутрішніх проблем, які не давали рухатися вперед і розвиватися.

Леся Нікітюк та Рома Міщеряков оголосили імена переможців «Пари на мільйон»

Чому Леся Нікітюк боялася вести реаліті «Пара на мільйон»?

Мета Катерини на проекті – не лише мільйон гривень, а й нові стосунки – дружні, а якщо пощастить, то й романтичні. Під час зйомок вдома на неї чекали мама та четверо дітей — після «Супермоделі по-українськи» дівчина встигла народити ще одну доньку!

— Я прийшла в реаліті, щоб отримати від нього все — стати кращою, завести нових друзів, виграти гроші, відчути нові емоції, — додала учасниця. — Поки йшли зйомки «Пари на мільйон», спілкувалася з мамою та дітьми по телефону, але не з молодшою донькою. З двох причин: почувши мене, вона розплакалася б, і якби я почула її, то ще більше переживала б. Намагалася перемикатися, щоб не сумувати, інакше розлука далася б значно важче.

Чи вдасться Катерині перемогти у битві за мільйон гривень, дізнаєтеся зовсім скоро. Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк та Романом Міщеряковим — у вівторок, 22 лютого, на Новому каналі!