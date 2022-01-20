Подорож у Домінікану: Олександр Педан розповів, як уникнути неприємних сюрпризів

Зірка Нового каналу зібрав факти, які допоможуть зробити вашу поїздку в цю країну райського відпочинку комфортнішою

Ведучий проекту Improv Live Show, який навесні покаже Новий канал, Олександр Педан провів незабутню відпустку з дружиною в Домінікані. З власного досвіду він виділив топ пунктів-порад, які потрібно знати, плануючи подорож у цю чудову країну. Тож зберігайте собі, аби ваш відпочинок був комфортним.

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Дорога

– Переліт триває 12 годин. Наші діти важко переживають такі подорожі, тож вирішили зайвий раз не піддавати їх стресу. Ви теж обов’язково на це зважте, – каже Педан.

Клімат

– У Домінікані досить волого й комфортно: температура вдень +28, уночі +24. Звісно, беріть із собою багато засобів для засмаги, – радить Олександр. – На вечір бажано мати якусь кофтинку або навіть дощовик. Домінікана – це острів, одна частина якого виходить на Атлантичний океан, інша – на Карибське море. Ми жили на атлантичному боці, тому там постійно є хвилі, маленьким діткам купатися в океані просто неможливо. Ну й тим, хто боїться хвиль. Моя дружина заходила у воду буквально двічі. Якщо ви мандруєте з малечею, то шукайте готелі на узбережжі Карибського моря – воно спокійніше й тепліше.

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Харчування

– На острові – сім кліматичних зон, тому є будь-які фрукти, овочі, м’ясо, риба. Але пам’ятайте, що ми до цього не пристосовані, – зазначає ведучий. – Як казали гіди, на 5-6-й день організм зазвичай дає збій, тому беріть якісь засоби для шлунку або від діареї, будьте до цього готові. До речі, в них є свій метод лікування розладів травлення. Використовують місцевий напій, що називається «мама хуана». Це настоянка рому, вина та меду на місцевих корінцях, яку радять, якщо в тебе раптом болить шлунок після їжі. Кількість фруктів і овочів просто зашкалює! Я думаю, що в будь-якому готелі ананасові, кавунові, диньові, мандаринові, папаєві фреші – це як попити кави.

Що обов’язково взяти з собою?

– Засоби від комарів! Тут є москіти, – розповідає новоканалець. – Вони менші за комарів, але кусають так само. З’являються ввечері, і можуть бути навіть у номері. Від них не вберегтися. А місцеві засоби дуже дорогі. Фумігаторів узагалі немає, тому краще везіть із собою.

Переваги місцевих готелів

– На території готелю є мангрові ліси, в яких безліч черепах, ігуан, фламінго та павичів, – ділиться телеведучий. – Дітям дуже цікаво. Та й взагалі там великі готелі, є де погуляти. Не кажу вже про нескінченний пляж… Він державний, тому немає парканів. Гуляй досхочу!

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Романом Міщеряковим, Валентином Міхієнком та Володимиром Шумком дивіться вже навесні на Новому каналі! Буде вибух гумору та позитиву!