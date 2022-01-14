Про пригоди і людські цінності: топ-5 мультфільмів від Олександра Педана
Ведучий Нового каналу знає, що подивитися з дітками зимовими вечорами, і ділиться з вами
Улюблений ведучий Нового каналу та зразковий татусь Олександр Педан намагається робити життя своїх дітей яскравим та цікавим. То містами України з донькою подорожує, то з сином на скеледромі займається. Сімейні вечори – один з улюблених видів дозвілля. Зважаючи на те, що у родині є п’ятирічний Марік, Педани часто обирають для перегляду не фільми, а мультфільми. Тож Олександр радо зібрав добірку топ-5 анімацій, які точно захоплять і вас, і ваших діток.
- «Крижане серце»
– Ця казкова історія про те, як відважні друзі рятували своє королівство від вічної зими, відкриває наш з Маріком топ новорічних мультфільмів, – каже ведучий.
Королівство Ерендел, де відбувається дія мульту, – найпрекрасніше місце на землі. Там завжди чудова погода і щасливі люди. Але якось королева Ельза не змогла впоратися зі своїми магічними силами в управлінні льодом і снігом і занурила рідну землю у вічну зиму. Вона тікає в гори, адже боїться, що може завдати ще більшої шкоди. Чим закінчується небезпечна, але чарівна пригода – дивіться разом зі своїми дітками!
- «Ваяна»
– Цей неймовірно красивий, екзотичний та зворушливий анімаційний блокбастер від студії Disney хоч і про літо, але теж дуже заходить зимовими вечорами з малечею! – говорить Педан.
За сюжетом, самовпевнений напівбог Мауї вкрав серце богині Ті Фіті. Відтоді світом поширюється прокляття, яке вбиває все живе у воді та на суші. Щоб сховатися, жителі архіпелагів оселилися на далекому острові й відмовилися від мореплавання. Коли прокляття дісталося острова, океан обрав юну доньку вождя Моану, щоб та знайшла Мауї й повернула Ті Фіті серце. Чи вдалося це відважній дівчині?
- «Єті»
Головний персонаж мультика Лу завжди мріяла про пригоди та подорожі, про які їй колись розповідав батько. Відколи його не стало, минуло багато років, але нічого цікавого в житті дівчинки так і не відбулося. Більше того, вона готова щовечора втікати від своєї рідні в курінь на даху, адже там відчуває затишок. Якось Лу зустрічає там Єті. Вони подружились, а згодом дівчинка вирішила, що мусить доставити його на батьківщину – на Еверест.
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- «Королівський коргі»
– Це яскравий та позитивний анімаційний фільм про пригоди Рекса, улюбленого собаки британської королеви, – каже Олександр. – Мультфільм для мене дуже особливий, оскільки я озвучив головного персонажа. Це мій перший досвід головної ролі. Мій герой – неймовірно кайфовий пес, в період озвучки я навіть сумував за ним, приходив на студію, вітався і одразу починав працювати. А ще мені багато хто сказав, що ми схожі. Мене також називають «собака-улибака».
Рекс якось втрачає з поля зору свою господиню й залишається сам посеред галасливих вулиць. Щоб повернутися додому, йому доведеться зіткнутися зі злими собаками різних порід, закохатися і знайти своє справжнє «я».
- «Пончари. Глобальне заокруглення»
– У цьому мультфільмі теж звучить мій голос. Я став пончаром Едом, – ділиться новоканалець. – «Пончари» – це мегапозитивна, дуже весела і добра анімація для дітей будь-якого віку та їхніх батьків. У ній є місце і пригодам, і розкриттю важливих людських якостей та цінностей.
Дія відбувається у 1835 році на Галапагоських островах. У пончарів Опа і Еда – щасливе і безтурботне життя. Вони старанно готуються до свята на острові. Та несподівано друзі потрапляють у халепу: їх затягує в часову петлю, і вони переносяться у сучасний Шанхай.
Проект Improv Live Show, де Олександр Педан є ведучим, дивіться навесні на Новому каналі. Імпровізатори Роман Міщеряков, Валентин Міхієнко та Володимир Шумко підготували для вас «бомбу-ракету»!