Топ-5 мультфільмів від Олександра Педана

Ведучий Нового каналу знає, що подивитися з дітками зимовими вечорами, і ділиться з вами

Улюблений ведучий Нового каналу та зразковий татусь Олександр Педан намагається робити життя своїх дітей яскравим та цікавим. То містами України з донькою подорожує, то з сином на скеледромі займається. Сімейні вечори – один з улюблених видів дозвілля. Зважаючи на те, що у родині є п’ятирічний Марік, Педани часто обирають для перегляду не фільми, а мультфільми. Тож Олександр радо зібрав добірку топ-5 анімацій, які точно захоплять і вас, і ваших діток.

«Крижане серце»

– Ця казкова історія про те, як відважні друзі рятували своє королівство від вічної зими, відкриває наш з Маріком топ новорічних мультфільмів, – каже ведучий.

Королівство Ерендел, де відбувається дія мульту, – найпрекрасніше місце на землі. Там завжди чудова погода і щасливі люди. Але якось королева Ельза не змогла впоратися зі своїми магічними силами в управлінні льодом і снігом і занурила рідну землю у вічну зиму. Вона тікає в гори, адже боїться, що може завдати ще більшої шкоди. Чим закінчується небезпечна, але чарівна пригода – дивіться разом зі своїми дітками!

«Ваяна»

– Цей неймовірно красивий, екзотичний та зворушливий анімаційний блокбастер від студії Disney хоч і про літо, але теж дуже заходить зимовими вечорами з малечею! – говорить Педан.

За сюжетом, самовпевнений напівбог Мауї вкрав серце богині Ті Фіті. Відтоді світом поширюється прокляття, яке вбиває все живе у воді та на суші. Щоб сховатися, жителі архіпелагів оселилися на далекому острові й відмовилися від мореплавання. Коли прокляття дісталося острова, океан обрав юну доньку вождя Моану, щоб та знайшла Мауї й повернула Ті Фіті серце. Чи вдалося це відважній дівчині?

«Єті»

Головний персонаж мультика Лу завжди мріяла про пригоди та подорожі, про які їй колись розповідав батько. Відколи його не стало, минуло багато років, але нічого цікавого в житті дівчинки так і не відбулося. Більше того, вона готова щовечора втікати від своєї рідні в курінь на даху, адже там відчуває затишок. Якось Лу зустрічає там Єті. Вони подружились, а згодом дівчинка вирішила, що мусить доставити його на батьківщину – на Еверест.

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«Королівський коргі»

– Це яскравий та позитивний анімаційний фільм про пригоди Рекса, улюбленого собаки британської королеви, – каже Олександр. – Мультфільм для мене дуже особливий, оскільки я озвучив головного персонажа. Це мій перший досвід головної ролі. Мій герой – неймовірно кайфовий пес, в період озвучки я навіть сумував за ним, приходив на студію, вітався і одразу починав працювати. А ще мені багато хто сказав, що ми схожі. Мене також називають «собака-улибака».

Рекс якось втрачає з поля зору свою господиню й залишається сам посеред галасливих вулиць. Щоб повернутися додому, йому доведеться зіткнутися зі злими собаками різних порід, закохатися і знайти своє справжнє «я».

«Пончари. Глобальне заокруглення»

– У цьому мультфільмі теж звучить мій голос. Я став пончаром Едом, – ділиться новоканалець. – «Пончари» – це мегапозитивна, дуже весела і добра анімація для дітей будь-якого віку та їхніх батьків. У ній є місце і пригодам, і розкриттю важливих людських якостей та цінностей.

Дія відбувається у 1835 році на Галапагоських островах. У пончарів Опа і Еда – щасливе і безтурботне життя. Вони старанно готуються до свята на острові. Та несподівано друзі потрапляють у халепу: їх затягує в часову петлю, і вони переносяться у сучасний Шанхай.

Проект Improv Live Show, де Олександр Педан є ведучим, дивіться навесні на Новому каналі. Імпровізатори Роман Міщеряков, Валентин Міхієнко та Володимир Шумко підготували для вас «бомбу-ракету»!