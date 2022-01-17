Впертість і щирість: чого Олександр Педан вчиться в сина

Які уроки засвоює ведучий Нового каналу, дивлячись на п’ятирічного Маріка

Зразковий татусь і ведучий Нового каналу Олександр Педан весь вільний час намагається проводити з дітьми. Поділяє всі їхні інтереси, вчить чогось нового і навіть вчиться в них сам. Він відверто розповів, які уроки йому дає п’ятирічний син Марік. Кращого вчителя й не придумаєш!

Впертість

– Мені дуже подобається ця риса, – зізнається Педан. – Син, якщо за щось береться, доводить до кінця. Також якщо ти йому щось пообіцяв, то маєш про це пам’ятати й виконувати. Він не боїться нагадувати. До того ж не в грубій формі, а досить делікатно. В нас є золоте правило в сім’ї: не обманювати. Він швидко це зрозумів і дотримується. Тому, напевно, і контролює всі обіцянки. Буває, я щось просто забуду, а він одразу: «Тату, ти мене обманюєш. Ти не зробив те і те». Це круто!

Відповідальність

– Він зараз дуже подорослішав. Зміни відбуваються просто на очах, – каже ведучий Improv Live Show. – Марік вчиться прибирати за собою. Також він дуже по-дорослому і завзято ставиться до своїх занять. Син ходить на скеледром і танці. Пам’ятаю, що якось на танці мав приїхати оператор, аби зняти відео. Марік про це почув і засмутився. Ми розпитали, в чому річ. «Я просто не до кінця вивчив танець, і мені трохи соромно», – зізнався син. Ну така милота!

Щирість і позитив

– Марік завжди бере позитивом. Нам треба цього повчитись у дітей, – зазначає Олександр. – Такий час настав, що ми звикли вимагати певні речі, ставити завдання, а не просити. А він може це якось так легко і щиро робити. Та його ямочка на щоці, усмішка… Неможливо відмовити. І тому коли ти для нього щось робиш, то робиш з максимальним задоволенням.

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Романом Міщеряковим, Валентином Міхієнком та Володимиром Шумком дивіться вже навесні на Новому каналі! Буде феєрверк гумору та позитиву!