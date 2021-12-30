Сані та букет із мильних квітів: Леся Нікітюк — про незвичайні новорічні подарунки

Ведуча Нового каналу зробила подарунок українським стартаперам – у своїх соцмережах вона безкоштовно розповідає про товари блогерів-бізнесменів. Деякі з них дивують, деякі вражають до глибини душі

Коли Леся Нікітюк оголосила про новорічну акцію на підтримку малого бізнесу, вона навіть уявити не могла, скільки людей захоче надіслати їй свої товари для оглядів у соцмережах. Щодня ведуча шоу «Хто зверху?» і реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі отримує в середньому по 100 посилок і до ночі знімає розпакування, щоб встигнути все показати.

— Новорічний настрій у мене з’явився тоді, коли я вигадала цю акцію. Відчула, що значуща і щось роблю для людей. Чого тільки не надсилають — була навіть заговорена на удачу свічка. Я її запалила і від запаху знепритомніла! Надіслали дуже смачне шоколадне масло, як у дитинстві. Будиночок із пряників, різні види декору — ручна робота, все дуже гарне, — розповіла Леся. — Всі ці речі дуже прикольні. Деякі я залишаю собі, деякі дарую рідним та близьким.

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Нещодавно Нікітюк прикрасила свій під’їзд речами, які їй надіслали стартапери. Наприклад, поставила букет квітів з мила — тепер там завжди приємно пахне. А новорічні іграшки тішать око. Дещо, наприклад, дерев’яні санчата, Леся залишила батькам.

— Люди такі листи пишуть, що я сиджу і плачу: «Тато робить санки, руки у нього золоті, але тут санки нікому вже не потрібні, всі купують китайські пластмасові. А у нас велика сім’я, тож тато постійно на заробітках». Це ранить у саме серце, — зворушилася ведуча Нового каналу. — А санки класні, вони такі легкі, у сто разів зручніші за китайські. Навіть казкові дизайни всілякі є. Але вони дорожчі за китайські, адже робляться з дерева, тому їх і не поспішають купувати. Після мого огляду, до речі, кілька санок все ж таки замовили.

Побачити, як Леся Нікітюк бореться із чоловічою командою Сергія Притули у шоу «Хто зверху?» можна на Новому каналі о 19:00 у четвер, 30 грудня, та у п’ятницю, 31 грудня – у спеціальному новорічному випуску. А вже навесні 2022 року на Новому каналі вийде реаліті «Пара на мільйон», ведучими якого стали Леся Нікітюк та Рома Міщеряков.