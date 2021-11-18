Як в Україні отримати європейський диплом: Олександр Педан – про можливості західноукраїнського студента

В освітнє тревел-шоу ведучого Нового каналу «увірвався» Ужгород

Головний енерджайзер Нового каналу, ведучий проектів «Екси» та Improv Live Show Олександр Педан разом зі своєю 16-річною донькою Лерою знімають соціальний проект про університети України «УніверCheck». Вже навесні 2022 року на YouTube-каналі телеведучого покажуть правду про виші, студентське життя у різних містах, гуртожитки та цікаві можливості для молоді.

– Нещодавно ми здійснили тріп у найвіддаленішу точку західної України – місто Ужгород, – ділиться Педан. – Відверто кажучи, люблю його дуже давно, тож переконував команду заїхати туди. Ми не помилилися! Місто потішило тим, що дуже камерне та приємне. Я охарактеризував би так: це ніби з’їздити в гості до своєї рідної бабусі, яка живе у Чехії. Ужгород сповнений європейського шарму, та водночас це все наше, українське. Крім того, там надзвичайно смачно! А ще – дешево. Великий плюс для місцевих жителів: якщо їм хочеться розвіятись, і здається, що містечко маленьке, вони сідають в авто і їдуть у Будапешт. На це витрачають лише 2,5 години. Цікавий факт: з Ужгорода швидше можна дістатись до 12-ти столиць Європи, ніж до Києва.

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Олександр та Лера Педан побували в найбільшому на Закарпатті виші – Ужгородському національному університеті. Там навчається майже 15 тисяч студентів, з яких приблизно 1700 іноземців. Є різні спеціальності, зокрема й сильний медичний факультет, стоматологічний. А ще – факультет, де викладають виключно англійською мовою.

– Величезний плюс: студенти УжНУ один семестр можуть навчатися і практикуватися за кордоном, а потім навіть отримати подвійний диплом – українського та європейського зразку, – розповідає зірковий татусь. – В універі потужна міжнародна співпраця з іншими державами. Сподобався підприємницький підхід та молоді викладачі. У нас була розмова з ректором, який входить до тридцятки найкращих нейрохірургів світу. Мені було цікаво дізнатися про його підхід, бо відчувається, наскільки все чітко та надсучасно влаштовано у виші.

Прем’єра проекту – у березні 2022 року на YouTube-каналі Олександра Педана. Стежте за нашими новинами, щоб дізнатися ще більше подробиць про університети України.