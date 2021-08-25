Спецвипуск «Будиночок на щастя»: до чого тут «син полка» та чи буде 4 сезон серіалу

24 серпня на Новому каналі вийшов спецвипуск «Будиночок на щастя» до Дня Незалежності України

Актори перенеслись у 1996 рік і не завдяки машині часу, а самогонному апарату, на якому Вася (актор Назар Задніпровський) почав гнати бурбон з кукурудзи! Привіт карамельки півники, телефонні будки, автомати з водою та мода тих часів. Ностальгія та сміх від того, що відбувається у двох серіях вам точно забезпечені.

А тим часом цікаві події відбувались і на бекстейджі зйомок серіалу. Наприклад, доброю традицією вже стало те, що участь у зйомках беруть і місцеві жителі села Сеньківка.

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– В нас навіть тут є «син полка» Андрюха, був хелпером (помічником) на знімальному майданчику. Він просто підійшов ще, коли другий сезон знімали, і каже: «Хочу у вас працювати». І зараз теж підійшов, що знову хоче приэднатись до нащої команди. адже потрібні гроші, – розповів режисер-постановник серіалу Сергій Атрощенко.

І, звичайно, не можемо залишити вас без приємних новин – вже у вересні розпочнуться зйомки 4 сезону «Будиночок на щастя». Тож з нетерпінням чекаєм цього моменту!

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