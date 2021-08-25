Каньє Вест офіційно змінює ім’я

Зірка хоче зробити своє прізвисько офіційним іменем

Американський репер Каньє Вест вчергове здивував шанувальників несподіваним рішенням. Як повідомляє видання Daily Mail, селебриті розпочав процес зміни свого імені.

У свої 43 роки артист втомився від імені Каньє Вест. А тому репер подав документи до суду Каліфорнії, щоб офіційно змінити ім’я. Як зазначено у документах, тепер знаменитість хоче, щоб замінити своє ім’я Каньє Омарі Вест на Ye. У графі причини репер вказав «особисті».

Варто пояснити, що ім’я Ye не взялося нізвідки. Артист вже кілька років послуговується цим псевдонімом. Репер навіть підписаний так в Instagram. Та що говорити, коли і свій восьмий студійний альбом музикант назвав Ye.

Фото: Getty Images

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