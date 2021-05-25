Сергій Притула став багатодітним батьком!

Ведучий Нового каналу повідомив про народження третьої дитини

Чудові новини! Сьогодні, 25 травня, український телеведучий Сергій Притула втретє став татом. Дружина шоумена Катерина народила йому здорову дівчинку, яку назвали Стефанією. Про поповнення у родині щасливий зірковий батько повідомив у соціальних мережах, опублікувавши ніжне фото з новонародженою.

«Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! – написав у Facebook Сергій Притула. – Братик і сестричка дуже чекали Тебе!!! А ми з Матусею, дякуємо Богу за Тебе! Ласкаво просимо у Сім‘ю і в океан любові!!!»

Нагадаємо, новонароджена Стефанія зробила Сергія Притулу багатодітним батьком. У ведучого Нового каналу також підростає 13-річний син Дмитро від першого шлюбу та чотирирічна дочка Соломія.

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