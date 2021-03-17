У чому рецепт щастя? Зіркові лайфхаки

20 березня у світі відзначають Міжнародний день щастя. У тривожних буднях та перенасиченому інформаційному просторі складно перебувати в гармонії. Що робити, щоб позитив не зникав, а в душі панувало щастя?

Ми запитали у ведучих та експертів Нового каналу про власний особливий рецепт. Адже здається, що усмішки не сходять з їхніх обличь. Отже, ділимося зірковими лайфхаками.

– Я щасливий тоді, коли зранку з нетерпінням біжу на улюблену роботу, а після роботи так само, радісно повертаюся туди, де мене люблять і чекають! Ось і весь рецепт щастя!

– Це важке запитання, адже мені складно бути «не в настрої» 🙂 Ну, голосно послухати улюблену музику і обов’язково покричати в унісон! А ще потанцювати під улюблений мотивчик, навіть якщо почули його в супермаркеті чи просто на вулиці.

До речі, ось згадала приклад подвійного щастя! Я в машині слухаю музику гучно, підспівую і підтанцьовую за кермом. І ось зупиняюся на світлофорі, і в мене горлає «Дим» групи «Время и Стекло». А на тротуарі біля банкомату в черзі стоїть мама із хлопчиком років семи. І ОСЬ ХЛОПЧИК ПОЧИНАЄ ТАНЦЮВАТИ ПІД ЦЮ ПІСНЮ. Так! Посеред вулиці. Так, з повним захватом і запалом, заплющивши очі й кайфуючи на повну! Я відкрила вікно й підспівала йому голосно-голосно! І крикнула: «Клас! Супер! Ти кращий за всіх!» Це було спільне щастя двох різних людей, але з однаковою усмішкою від вуха до вуха!

– Є рецепт, як залишатися щасливим. Все просто: робити сімейні дні, проводити побільше часу з рідними; періодично здійснювати свою бодай невеличку мрію; виділяти час на себе, на свої захоплення (пасивні чи активні); займатися спортом; мандрувати хоча б у вікенд Україною. У нас є чудові місця!

– Кожен має сам собі зізнатися в тому, що він любить, чого прагне, і які фарби роблять його життя яскравим. Хтось мріє мати дітей, а хтось сповідує філософію child free. Один бажає створити сім’ю, а іншого відповідальність і один партнер по життю дратують. Хтось хоче зробити кар’єру, а інший сидить із чіпсами на дивані й дивиться серіали.

Дайвінг чи серфінг, футбол чи теніс, авто чи велосипед? Гори чи море? Підбори чи кросівки? Сніг чи літо цілий рік? М’ясо чи овочі? Біле вино чи червоне? Бодіпозитив чи стрункість?

Життя різнобарвне, і його меню опцій незліченне… Для початку кожен має сам скласти свій пазл «щастя». Як було сказано в одному з моїх улюблених фільмів «Наречена, що втекла»: «Ти спочатку зрозумій, які яйця ти любиш на сніданок…»

Щастя – це наближення до здійснення своєї мрії. Аби бути щасливим, треба мріяти вголос, подумки чи робити записи у щоденнику бажань.

Але найголовніше – бути здоровим, мати їжу, дах і просто жити. Це вже для більшості землян велике щастя. Не забувайте, що ми всі з вами належимо до «золотого мільярда»

Ірина Зайцева, «Від пацанки до панянки»

– Проста істина: завжди прислухайтеся до потреб своєї душі і не рівняйтеся на інших! Єдиний дієвий спосіб – станьте самі собі «лікарем» і створіть власний рецепт щастя. Спеціально до Дня щастя я дарую вам свою методику «вітамінки щастя». Подумайте й напишіть список усього, що приносить вам задоволення. Наприклад, голосно слухати улюблену музику, танцювати під улюблену пісню, прийняти ванну з пінкою, обійняти близьку людину… Подумайте, що з цього списку можна робити щодня, а що – раз на тиждень/місяць/рік і складіть особистий календар щастя. Ті «вітамінки щастя», що швидкі і завжди доступні, приймайте щодня, а краще тричі на день. Створіть нагадування в телефоні і суворо дотримуйтесь «рецепту», ніби від цього залежить ваше здоров’я. А воно залежить! І завжди починайте планувати рік, місяць, робочий тиждень і день з ваших персональних вітамінок щастя. Адже саме ці моменти й називаються щасливим життям.

– Я намагаюся не думати про негатив. Не хвилюватися, не робити нікому погано. Та всі люди самі по собі народжені у щасті. Але з роками нам здається, що воно стає далі й далі від нас. Ну, і в кінці стається протилежність щастю. Але це плин життя, який треба приймати з усмішкою, щирим серцем, розумінням, і буде вам щастя.

Катерина Виноградова, «Від пацанки до панянки»

– Я щиро вважаю, що бути нещасним – це злочин проти себе, своїх батьків та життя в цілому. Безперечно, бувають ситуації, коли людина стикається з горем та драмою. Але в більшості випадків ми самі заганяємо своє життя у якесь болото та темряву своїми претензіями, ниттям, незадоволеністю тим, що отримуємо. І не помічаємо, що наші бажання насправді здійснюються частіше, ніж нам здається. У світу та у життя стосовно нас немає жодних намірів. Це в нас наміри до життя та світу. Це ми наділяємо їх якимись сенсами. Це від нас залежить, яким ми бачимо своє життя – чорно-білим, сірим чи кольоровим. Маю власні рецепти, як почуватися щасливою. Я частенько згадую фразу Булгакова з «Майстра і Маргарити»: «Страшно не те, що людина смертна, а те, що вона раптово смертна». Тому якщо у вас живі й відносно здорові батьки – це щастя. Якщо є друзі, яким можна зателефонувати у хвилину слабкості та суму чи, навпаки, у хвилину радості зустрітися – це щастя. Якщо ви бачите, як ростуть ваші діти, танцюють, читають, малюють – це щастя. Якщо ви можете кудись поїхати, то це щастя. Якщо ви можете дізнатися щось нове і чогось нового навчитися, передивитися свої улюблені фільми, сходити в галерею, то це щастя. Ви навіть не уявляєте, яка кількість людей позбавлена цього. Я ще люблю практику «П’яти подяк». Наприкінці кожного дня говорю собі, за що вдячна цьому дню. Завжди є за що подякувати, адже кожен з нас, навіть не замислюючись про це, уникає якоїсь небезпеки. Треба бути вдячним і пам’ятати про цей стан.

Віталій Тильний, «Вар’яти»

– Як почуватися щасливим – поняття індивідуальне. Для когось це випити келих алкоголю, для когось – подивитись улюблений фільм, для когось – випросити в чоловіка шубу або перстень із діамантом. Я щасливий, коли роблю добрі справи. І в порівнянні з чимось матеріальним це приносить мені більше щастя.

Бути щасливим не так вже й важко, правда? Корисні звички можна напрацювати, а по позитивний настрій гайда на Новий канал!

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