«Шеф-повари з досвідом йшли у сльозах» – Алекс Якутов відчиняє «Пекельну кухню»

Восени Новий канал відкриє ворота в кулінарне пекло й розпочне битву кухарів небувалого масштабу в реаліті «Пекельна кухня»! Хто Бог або Богиня кулінарного Олімпу – на ці питання Пекельний Шеф Алекс Якутов спробує відповісти в ефірі. А поки що він приготував фірмові сирники, авокадо-тости й покликав журналістів на прес-сніданок

До знайомства з репортерами Алекс Якутов підійшов, як і до всього в роботі – серйозно та відповідально. Сніданок для журналістів Шеф готував разом із командою – ліпив сирники і контролював процес приготування інших страв. На презентацію він вибіг просто з кухні. І так само має намір робити на пекельній кухні: контролювати всі процеси і стежити, чи задоволені його кухарями гості.

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– На жаль, у нашій країні немає хорошого навчання в кулінарній сфері. Все відбувається на практиці. Я беру на стажування і аматорів – для мене важливо, коли людина закохана у справу. «Пекельна кухня» – проект, у якому можна вирощувати хороші кадри – кидати зерно, ростити і потім пожинати плоди, – переконує Алекс Якутов. – У реаліті буду самим собою, таким, який є. Розповісти і поставити когось на місце, повірте, я вмію. Хочу в цьому ресторані видавати результат на посадку в 40 людей, щоб гості були задоволені. Страви будуть дуже серйозні. І вимоги до кухарів – відповідні.

Ближче до тіла

Під час знайомства з журналістами Алекс Якутов довів, що на «Пекельну кухню» потрапив заслужено. 30 тисяч доларів на навчання в найкращих кулінарних школах Італії та США не були витрачені даремно. Про професіоналізм Шефа свідчить і те, що його запрошували працювати до французького ресторану з двома зірками Мішлен! Але Якутов залишився на батьківщині, щоб розвивати нову українську кухню і довести: традиційні страви ніколи не пізно переосмислити і зробити їх популярними на весь світ.

– Найкрутіша школа кулінарії – італійська. Якось звернув увагу, що місцевий шеф видає страву і молиться – тоді я зрозумів, що він поклоняється їжі. Вся фішка ж у цьому: поки ти не навчишся любити їжу, яку видаєш, у тебе не буде хорошого результату, – поділився Якутов. – До речі, досі їжджу на курси в Італію, спілкуюся з шефами – завжди є, чого навчитися!

Якщо забути, що учасники «Пекельної кухні» постійно перебувають під прицілом телекамер, можна вважати, що вони просто потрапили на стажування до одного з кращих шефів України. Але скористатися цим шансом, на жаль, вдалося не всім охочим: пройти кастинг у Якутова – те ще завдання!

– Шеф чарівний, харизматичний і приємний у житті. Але рівно до того моменту, доки не побачить погане ставлення до продукту. На кастингу ми могли спостерігати за цим – бувало, учасники вибігали в сльозах буквально через 10 секунд, – розповіла керівник проекту Олена Синегіна. – Траплялося, що і шефи з досвідом виходили в сльозах.

Фрикам – ні, пристрастям – так

На сніданок до Алекса Якутова журналісти прийшли із заготовками з каверзних запитань. Особистих і не дуже. Але на кожне з них у Пекельного Шефа і керівника проекту «Пекельна кухня» Олени Синегіної знайшлися відповіді.

Запитання №1: Чи візьмуть участь у «Пекельній кухні» фрики?

– На проекті не буде фриків і тих, хто не вміє готувати, а прийшов просто засвітитися на ТБ. Це принципова позиція нашої команди. Але я впевнена, що всіх приємно здивує, наскільки пристрасними і яскравими можуть бути професіонали, – зазначила Олена Синегіна. Одна з наших цілей – показати, яке цікаве життя вирує на кухні ресторану. І якщо там не буде фриків, це не свідчить про те, що не буде пристрастей.

Запитання №2: Чи сильно Алекс Якутов прив’язується до людей, і чи не буде йому складно відправляти додому учасників «Пекельної кухні»?

– Не знаю, що таке «прив’язуватися до людей». У мене є сім’я й собака, прив’язаний до них. До людей – ні, – зазначив Пекельний Шеф. – Не всі розуміють, як можна в будь-яку секунду вигнати людину, не дати їй другий шанс. Але в ресторанному бізнесі так: якщо бачиш, що людина переступила межу, прощаєшся з нею за лічені хвилини, тому що це все виходить у зал. За великим рахунком, тут все, як у медиків – якщо людина робить свою роботу халатно, ми з нею розстаємося миттєво.

Запитання №3: Хто частіше готує вдома – Алекс чи його дружина?

– Моя дружина – теж кухар, вона кондитер. Колись хотіла стати суддею, працювала помічником судді, але потім вирішила, що бути кондитером значно краще, – сміється Якутов. – Вдома готуємо обоє, але частіше я. Взагалі, ми звикли до того, що постійно їмо в закладах – то куштуємо щось у якомусь новому ресторані, то робимо опрацювання у своєму.

Бонус!

І найприємніша новина: стати частиною «Пекельної кухні» і потрапити у телересторан зможе кожен охочий! Для цього необхідно заповнити анкету на сайті Нового каналу, вибрати зручну дату і чекати запрошення.

Прем’єра «Пекельної кухні» – цієї осені на Новому каналі!