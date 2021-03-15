Новий каналНовиниЧервона доріжка премії «Греммі-2021»! Найкращі вбрання зірок (ФОТО)

Червона доріжка премії «Греммі-2021»! Найкращі вбрання зірок (ФОТО)

Червона доріжка премії Греммі-2021! Найкращі вбрання зірок (ФОТО)

14 березня у Лос-Анджелесі прошла церемонія «Греммі 2021»! Абсолютною рекордсменкою за всю історію церемонії стала Бейонсе. Цього року вона забрала додому 4 статуетки. Загалом за всю музичну кар’єру на її рахунку 28 перемог в 6 номінаціях. І ось коли вже усі переможці названі та нагороди вручені, прийшов час роздивитися, у чому ж зірки прийшли на церемонію «Греммі 2021».

Червона доріжка премії Греммі-2021

Біллі Айліш

Фіннеас О’Коннел

Тейлор Свіфт

H.E.R.

Гаррі Стайлз

Леді Гага

Інгрід Андресс

Дуа Ліпа

Бейонсе

Lizzo

Джене Айко та Біг Шон

Бруно Марс та Андерсон Пак

Фото: Getty Images

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