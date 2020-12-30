Володимир Остапчук – про найдивнішу Новорічну ніч

Відомий український ведучий згадав кумедну історію з дитинства

У кожного, напевно, є історія про Новорічну ніч, яку згадуєш, наче анекдот. Хтось зустрічав її десь у ліфті, хтось – у салаті, а хтось взагалі не пам’ятає, як це було, бо все пройшло «дуже добре». Зірки українського шоу-бізнесу – не виняток. Відомий український ведучий, шоумен та віднедавна стендап-комік Володимир Остапчук ексклюзивно для Нового каналу розповів таку історію. Якщо думаєте, що вона про роботу, то помиляєтеся. Ця найкурйозніша Новорічна ніч у його житті залишилась далеко в дитинстві.

– У дитинстві я якось проспав Новий рік, – згадує Остапчук. – Десь о 20:00 31 грудня вирішив трішки прилягти поспати і попросив маму, щоб розбудила перед північчю. Але сталося все не зовсім так. Я прокинувся аж о 7 ранку 1 січня, зате такий бадьорий. А потім мама мені розповіла, мовляв, я так міцно спав, що вона просто не змогла мене розбудити. Та, якщо чесно, цей випадок, мабуть, не рахується, бо я Новий рік практично не зустрічав (сміється).

Тепер проспати Новорічну ніч в Остапчука не виходить:

– Якщо ж говорити про доросле життя, то всі останні роки, скільки пам’ятаю, я святкую на роботі. Тому, в певній мірі, в цьому немає оригінальності, – зізнається Володимир. – Щоправда, минулого року працював на дуже класній вечірці. Після неї наступного дня був ще веселий ярмарок з юшкою, яка на ранок першого січня була ну дуууже доречна. А розважали всіх справжні цигани. Це було справді захоплююче!

А ще захоплююче буде весною на Новому каналі, адже в ефір вийде прем`єра яскравого інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» До речі, там буде й Володимир Остапчук. Не пропустіть!

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