Олександр Педан – про перші зароблені гроші: «Мало не побили»

Ведучий Нового каналу підробляв на базарі, а потім жартував для дорожньої поліції

Успішні телеведучі не зі шкільної парти потрапляють на блакитні екрани. Перед тим, як стати зірками, вони пробують себе в різних професіях. І не з цікавості, а тому, що хочеться бути фінансово незалежними. Суддя шоу «Хто зверху?» та ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) Олександр Педан згадав, якими були його заробітки.



– Перші гроші намагався заробити в Хмельницькому, на базарі. Взяв у батьків певну суму в борг на ящик пива, купив його і повіз продавати на ринок, – сміється він. – Але з мене вийшов поганий торгаш. Треба було ходити зранку й пропонувати людям товар. Я ж сам не п’ю пиво, тому не знав, що його потрібно продавати холодним. Коли знаходився покупець, він брав пляшку й казав: «Тю, та воно ж тепле!» А один подивився й побачив, що ще й протерміноване. То мене мало не побили там. Так і закінчився мій маленький пивний бізнес (сміється).

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Потім юний Педан зв’язався з дорожньою поліцією.

– Наступні гроші я заробив, коли грав за команду КВК. Тоді був чемпіонат від ДАІ. Ми мали в сценках показувати правила дорожнього руху, – розповідає ведучий Нового каналу. – Наша шкільна команда перемогла в міських змаганнях. А далі вже сформували збірну. Даїшники зрозуміли, що вони в цьому не тямлять, і найняли мене керівником команди. Я її тренував, а потім повіз на змагання в Одесу. Тоді я заробив свої перші, увага, 100 грн. Їх видали пачкою по 1 грн. У 90-ті роки це були реально великі гроші. Купив на них засіб для гоління, хоча тоді навіть не голився (сміється). Але дуже хотілося мати дорослий вигляд.

Разом з КВК Педан почав вести різні заходи, потім було радіо, а далі кар’єрна стежка вивела його на ТБ. А зараз його неймовірний гумор можна почути, коли він щочетверга о 19:00 на Новому каналі розсуджує жіночу і чоловічу команди в шоу «Хто зверху?»