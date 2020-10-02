Ведучий Нового каналу Сергій Притула двічі тато. І сьогодні, 2 жовтня, він святкує день народження свого сина Дмитра. Хлопчику виповнюється 12 років.

«12 років тому, трохи по обіді, моє життя поділилось на «до» і «після». Я став батьком. Вперше. І всі ці 12 років вчуся бути батьком. І цей процес – це не дорога з одностороннім рухом. Це цікава колаборація з парубком, який є моєю втіхою і розрадою, слухачем і порадником, критиком і мотиватором», – привітав сина Сергій Притула у своєму Facebook.

Як зазначає ведучий Нового каналу, його Дмитрик росте напрочуд зацікавленим та розумним хлопчиком:

Посмотреть эту публикацию в Instagram siriy_ua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Попри татові поради, він полюбляє здобувати якийсь досвід, набиваючи власні «гулі на лобі». Читає так, що книжки вже складаємо на підвіконні, бо на полицях вільного місця немає».

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Також Притула-молодший – хороший старший брат.

«У його серці неймовірно багато любові, яку він щедро віддає своїм сестричкам! І якщо була б номінація «Кращий у світі старший брат», то я знаю, хто б у ній переміг!

Я не знаю, наскільки я хороший батько. Але знаю, що мені неймовірно пощастило з дітьми. З Днем Народження, Дмитре! Дякую, що дозволяєш пишатися тобою! Що розумієш, наскільки важливою в житті є родина! Що для Соломійки ти був і є «цяцькою першої необхідності». І за те, що гарно вчишся – теж спасибі!!! Будь здоровим, усміхненим і наполегливим! А ми завжди будемо поряд! Любимо тебе! Всі Притули світу», – зворушливо написав Сергій.

Новий канал також приєднується до всіх привітань на адресу Дмитра Сергійовича. Бажаємо міцного здоров’я та безмежного щастя!