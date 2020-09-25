Сергій Притула: «За своє життя я змінив 15 робіт»

Ведучий розказав, як шукав промоутерів у свою команду

Сьогодні він успішний телеведучий Нового каналу. Вже давно живе під прицілом камер та пильним оком шанувальників. Але яким був шлях Сергія Притули до слави та визнання? Телеведучий розказав нам за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– За своє життя я змінив 15 робіт, – каже ведучий. – Працював і барменом, вантажником, будівельником, різноробочим. До речі, про жодну роботу я не згадую із негативом. Адже маю велике щастя в житті – займатися тим, що люблю. Вважаю, що відволікатися на негатив – деструктивно. Тому завжди шукав плюси, а потім закохувався у процеси.

Сергій згадує, як у 2003 році він працював супервайзером. Тоді йому довелося довго шукати промоутерів. Адже потенційні працівники давали відмову.

– То їх графік не влаштовував, то не підходила зарплата, – розповідає телеведучий. – Як сьогодні пам’ятаю, за три тижні та неповні робочі дні вони б отримали 150 доларів. На той час я за місяць мав 100 доларів.

Читати ще: Як виховувати дітей: поради від Сергія Притули

Сергій не розгубився і пішов іншим шляхом.

– Поспілкувався з барменками піцерії, яку часто відвідував, – каже ведучий. – Думаю, дівчата вміють добре комунікувати з людьми, то впораються і з роботою промоутера. Я їх пробрифував та поставив задачі. Уявляєте, вони перевиконали план на 300%. Було щось неймовірне. Люди, які ніколи не працювали у цій сфері, почали давати такі результати.

За словами Сергія, він ще попрацював на кількох акціях і відійшов від цього.

– Побачив, як влаштований цей бізнес, і пішов далі, – зізнається Притула.

Прем’єра шоу «Діти проти зірок» – 7 жовтня о 19:00 на Новому каналі.