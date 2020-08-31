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Сергій Притула отримав зірку на «Алеї зірок»

 

Місцева громада Тернополя вшанувала досягнення свого побратима

Ведучий Нового каналу Сергій Притула отримав власну зірку на «Алеї зірок» у Тернополі. Тепер на вулиці Сагайдачного можна побачити металеву відзнаку з іменем новоканальця.

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Тернопільський Сірий настільки не очікував такої честі, що спочатку навіть не повірив, що то правда.

– Насправді, коли мені зателефонували з Тернополя і сказали, що 28 серпня запрошуємо на відкриття вашої зірки на «Алеї зірок», я подумав, що то може пранк якийсь. Але потім зателефонував міському голові, він все підтвердив. Заздалегідь вніс у графік, що мені обов’язково треба бути, а потім, коли вже було трошки ближче до дати, зрозумів, що в цей день у мене з дружиною п’ята річниця одруження. Сказав їй, мовляв, давай я запрошу тебе на побачення святкувати 29-го, бо 28-го мені треба бути в Тернополі. Дякувати Богу, жінка з розумінням поставилася до ситуації, – розповів Сергій Притула.

Ведучий Нового каналу зізнався, що йому надзвичайно приємно отримати таку форму визнання від тернопільської громади.

– Я дуже розчулився на цій церемонії, голос затремтів, сльоза зрадливо набігла на очі… А коли вийшов із сином зривати це покривало з зірки, то побачив у перших рядах силу силенну людей. Були працівники Радіо Тернопіль, з якими я пропрацював сім років, мама поряд стояла, син не знав, куди себе подіти від напливу емоцій. Стільки любові навколо в повітрі, я дуже розчулився. Коли минуло 15 років, і тобі в Тернополі роблять такий епізод визнання, це дуже розчулює, – поділився емоціями ведучий Нового каналу.

Вітаємо Сергія Притулу з власною зіркою та бажаємо ще більше таких!

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