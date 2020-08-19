Сергій Притула отримав державний орден за волонтерську роботу

І привітав із нагородою усіх, хто зробив свій внесок

Ведучий Нового каналу Сергій Притула отримав орден «За Заслуги ІІІ ступеню» за волонтерську діяльність і допомогу Армії. І поділився цією радісною подією у своїх соціальних мережах.

Орден «За Заслуги ІІІ ступеню» за волонтерську діяльність і допомогу Армії Сергію Притулі присвоїли ще вісім із половиною місяців тому. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Тоді новоканалець дізнався про це випадково – з смс від друзів у День волонтера, коли їхав зі Світлодарської дуги. А саме нагородження відбулося 18 серпня у Київській міській державній адміністрації.

– Тож вітаю усіх вас, друзі, із нагородою. Маю за честь бути посередником та кур’єром між тими, хто потребує допомоги і тими, хто хоче допомогти! І попри те, що там лише одне ім’я та прізвище, за цим орденом стоять десятки тисяч людей зі всього світу, які стали міцним плечем підтримки української Армії. За шість років волонтерської праці було багато різних періодів. Але ваша наполегливість, рішучість та жертовність ніколи не дозволяли мені опустити руки! Діти та пенсіонери, банківські працівники та архітектори, студенти та лікарі, будівельна бригада з Трентону (США) та громада УГКЦ з Віченци, заробітчани з Праги та канадська діаспора, менеджери з Дубая та інженери з Австралії, айтішники зі всієї України та глядачі «Вар’яти-шоу» по всій Україні, старі знайомі і Facebook-друзі, ті, хто давав один раз, але багато, і ті, хто давав потрошку, але роками поспіль, – подякував за допомогу ведучий Нового каналу.

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Також Сергій Притула повідомив, що збирається прийти на Марш Захисників, який пройде 24 серпня, у День Незалежності України. Він закликав усіх охочих приєднатися до нього:

– Щонайменше, щоб подякувати тим, хто боронить сон наших дітей і дає нам можливість жити звичним життям! І кому ми не втомимося допомагати. І не тому, що нам за це ордена дадуть, а тому, що це наша Армія, це наші хлопці й дівчата, з нашого класу, з нашого інституту, з нашого двору чи вулиці, села чи міста! І в них крім нас немає більше нікого!