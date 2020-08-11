Олександр Педан поліз на згаслий вулкан

Ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» (Новий канал) вирушив у нове сходження – на гору Арарат

Ідея про сходження на священну для вірмен гору Арарат Олександру Педану та його друзям-альпіністам прийшла під час карантину. Ще на початку року вони думали над Матергорном на кордоні Італії та Швейцарії. Однак пандемія та карантин внесли свої корективи. Тож компанія вирішила змінити гору, однак не плани.

– Зараз для України закрита більша частина світу, – розповідає ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» – проектів, які не один рік з успіхом показує Новий канал. – І фактично помандрувати ми можемо в обмежену кількість країн. Тож почали перебирати в голові гори, які там є, і якось раптово пригадали про Арарат.

Що подивитися в Одеській області: путівник від Лесі Нікітюк

Що таке френдзона та як з неї вийти? Поради психолога та історії українських зірок

З погляду альпінізму, пояснює Олександр Педан, ця гора не надто складна. Однак вона небезпечна гірською хворобою.

– За рахунок того, що Арарат знаходиться південніше, сніг починається вище. І його не так багато, – каже телеведучий. – Тому сходження туди – це здебільшого трекінг (похід у гірську місцевість – прим. ред.). Але від цього менш серйозною гора не стає. Адже швидкість вітру на Арараті може сягати до 70 км/год. І за таких умов температура в мінус 10 відчувається як всі мінус 20. Тож може виникати гірська хвороба, особливо якщо внизу плюс 35 градусів.

Висота Арарату – понад 5100 м. І якщо на заваді не стане погода, то ця гора буде найвищою з тих, на яких побував Олександр Педан. А ведучому Нового каналу вже пощастило бувати на Монблані та Казбеку. Тож побажаємо Олександру успіху і легкого сходження!