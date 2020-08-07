Трирічний син Олександра Педана захищав маму молоточком для м’яса
Ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» (Новий канал) висловив свою думку стосовно домашнього насилля та розповів, як виховує сина справжнім чоловіком
Тема домашнього насилля сьогодні – одна з найбільш обговорюваних. І все правильно! Якщо раніше жінки соромилися зізнатися, що чоловік підіймає на них руку, ображає чи принижує, то зараз вони чітко розуміють: проблема не у них, а в їхніх партнерах.
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– Цьогоріч буде 20 років, як ми живемо з дружиною під одним дахом, – розповів ведучий Нового каналу Олександр Педан. – І це було би брехнею, якби я сказав, що за стільки часу разом ми жодного разу не сварилися. Бували різні моменти – інколи ми навіть спілкувалися на підвищених тонах. Але таких моментів за майже двадцять років можна перерахувати на пальцях двох рук.
Телеведучий переконаний: міцні сімейні стосунки будуються на взаємоповазі. А про яку взаємоповагу може йти мова, якщо партнери дозволять підвищувати одне на одного голос або куди гірше – підіймати руку.
– У нас в родині є одне, але дуже важливе правило – не брехати, – наголошує Олександр Педан. – Ми вчимо і дітей і себе також не замовчувати якісь свої проблеми чи хвилювання. Спілкуватися одне з одним та обговорювати свої проблеми.
Як і для кожного батька хлопчика, Олександру Педану важливо, аби його син виріс порядним чоловіком – створив люблячу сім’ю, зумів захистити та забезпечити її. Тому попри маленький вік Маріку (син телеведучого – прим.ред.) уже вкладають певні цінності.
– Ми вже пояснюємо йому, що битися не можна, що дівчат потрібно захищати тощо, – каже ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» – проектів, які не один рік з успіхом показує Новий канал. – І була навіть ситуація, коли мій трирічний син вступився за маму. Ми з дружиною голосно спілкувалися, це була не стільки сварка, а дискусія. Але Маріку здалося, що ми конфліктуємо, тому він підійшов і почав бити мене по попі. А коли я не зреагував, повернувся з молоточком для м’яса. Нас настільки розсмішила винахідливість сина, що ми з дружиною одразу ж забули про всі дискусії та розсміялися.
І це не перший випадок, коли маленький Педан вступається за дівчат. За словами телеведучого, був також випадок, коли він захистив перед іншими хлопчиками дівчинку Мілану, яка йому симпатизує. І від цього Олександру вдвічі приємно, оскільки він розуміє, що вони з дружиною вкладають у сина правильні цінності.