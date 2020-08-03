З початку карантину, коли сім’я ведучого реаліті «Екси» та судді шоу «Хто зверху?» (Новий канал) переїхала у заміський будинок, Олександр Педан почав часто куховарити на свіжому повітрі. То уху зварить, то рагу із кроля стушкує. А віднедавна серед його кулінарних шедеврів з’явилися ще й «педанобургери».

– Най̆кращі вихідні влітку – з сім’єю на дачі, – каже ведучий Нового каналу. – Постійно щось готуємо на вогні і смакуємо на терасі. Недавно готував бургери, ділюся рецептом. Відчуваю себе майже Джеймі Олівером (усміхається).

Як приготувати «педанобургери»: рецепт

Складники на два бургери:

2 булочки

2 листка салату Айсберг

2 шт. плавленого сиру Чеддер

6-8 скибок маринованого огірка

2-4 скибки помідора

кілька кілець маринованої або свіжої цибулі

2-4 чайні ложки кетчупу

2 чайні ложки гірчиці

2 чайні ложки майонезу (за смаком)

«Модні» панкейки від Олексадра Педана

Запечена дорадо: рецепт приготування покроково від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

Складники на дві котлети:

300 г фаршу (яловичого, свиного тощо)

1 яйце

сіль, перець (за смаком)

Готуємо покроково:

Розпочинаємо приготування бургерів із котлет. Додаємо у фарш яйце, спеції та все гарно перемішуємо. Формуємо котлети і підсмажуємо їх на вогні.

Поки готуються перші, миємо та нарізаємо скибками овочі – огірки, помідори та цибулю.

Розрізаємо уздовж булочки на половинки і підсмажуємо зсередини на вогні до скоринки.

Коли всі підготовчі етапи закінчили, починаємо формувати наш бургер. Змащуємо основу нижньої частини булочки кетчупом. Поверх кладемо листя салату Айсберг, кілька скибок маринованих огірків та кілець цибулі.

Наступна на черзі – котлета. Поверх неї викладаємо також сир Чеддер і помідор. Закриваємо усе верхньою частиною булочки, яку попередньо також змащуємо кетчупом, майонезом або гірчицею (за смаком).

Краще смакуватиме бургер улітку з прохолодним напоєм – лимонадом або кока-колою.

Подаємо все до столу.

Смачного!