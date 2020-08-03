Ведучий Нового каналу розповів, яким бачить відпочинок з дітьми

Олександр Педан любить подорожувати не менше, ніж вести улюблені шоу «Хто зверху?» та «Екси» на Новому каналі. Зірка завжди розглядає різні варіанти відпочинку: тихий сімейний, романтичний з дружиною та екстремальний з друзями. Але наголошує, що на кожну компанію мають бути свої мастхеви.

– Відпочинок з дітками і без – це дві окремі історії. Відпочивати з дітьми потрібно обов’язково, але я також люблю і свої екстремальні відпочинки. Без дітей я можу ночувати в наметах, якщо з дружиною – в готелі при дорозі. А от з Маріком ми більше 300 км на машині не проїдемо, він погано переносить дорогу, – ділиться новоканальський ведучий. – Моя Лєра відпочиває з нами і вже кілька років як окремо. Другий рік поспіль вона поїде в Model`s Camp Алли Костромічової. Минулого року він проходив у Єгипті, цього року це будуть Карпати. Їй там цікаво і корисно, а я довіряю Аллі. Кілька років у нас була традиція – щороку літати на море Туреччину. Цього року морем поки не пахне.

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Тому перш, ніж планувати відпустку з дітьми потрібно врахувати кілька факторів. Олександр Педан виділяє наступні:

Легкий маршрут та транспорт. Комфортні умови проживання. Наявність медичної страховки і доступ до лікарень. Безпечне харчування. Дозвілля за віком та інтересами.

Сам же суддя «Хто зверху?» зараз саме планує сімейний відпочинок з дітьми.

– Те, що я у свій час об’їздив всю Україну вздовж і впоперек з «КабріоЛіто» дає мені можливість обрати хороші місця для сімейного відпочинку. Цікавий напрямок Херсону з пісками та Асканією Новою, зараз це дуже модно. Цікаво можна провести час в Карпатах і Закарпатті, з чанами і прогулянками горами, покатушками на велосипедах. А ось в Одесу я зараз не поїду, бо забагато людей. Я відпочивати там в оксамитовий сезон, – зізнався Педан.