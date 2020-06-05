Ведучий Нового каналу поділився рецептом смачного сніданку для всієї родини

Ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) під час карантину взяв за традицію балувати свою сім’ю смачними сніданками.

– Якось Лера (донька Олександра – прим.ред.) попросила приготувати «модні» панкейки з Pinterest, – розповідає Олександр Педан. – Я вирішив спробувати. І, о диво, в мене вийшло (усміхається). На свою голову похвалився результатами в Instagram, де мене закидали запитаннями: «Педан, як ти робиш панкейки? Чому в тебе вони виходять, а в мене – ні?» Тож на прохання прихильників я вирішив поділитися рецептом.

Як приготувати панкейки: рецепт

Інгредієнти:

Борошно: 200 г

Цукор: 2 ст.л.

Сода харчова: 0,5 ч.л.

Лимонна кислота: 0,25 ч.л.

Сіль: 0,5 ч.л.

Яйця: 1 шт.

Молоко: 200 мл

Оливкова олія: 3 ст.л.

Готуємо покроково:

Змішуємо у глибокій посудині борошно, цукор, харчову соду, лимонну кислоту та сіль. Додаємо одне яйце і все ретельно перемішуємо.

Наливаємо в посудину молоко і перемішуємо все ще раз. Поки робимо це, наспівуємо для настрою одну з пісень MONATIK.

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До отриманого тіста додаємо три столові ложки оливкової олії. І готуємося смажити панкейки. Для цього підійде будь-яка сковорідка. Додатково змащувати її ані маслом, ані олією не потрібно.

Виливаємо тісто товстим шаром на сковорідку і смажимо по кілька хвилин з обох боків. Готово! Смакувати панкейки можна або зі сметаною та варенням, або з авокадо та червоною рибою.