Ведуча Нового каналу розказала, як готує вишукану рибну страву

Риба містить багато білка, вітамінів та корисних елементів. А ще це джерело сил та енергії на цілий день. Технік її приготування існує дуже багато – на сковороді, грилі, в духовці, на відкритому вогні, на пару чи в мультиварці. Як її не приготуєш, риба все одно буде смачна.

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Найважливіше правило для страв з риби – щоб головний інгредієнт був свіжим. Сьогодні рекомендуємо приготувати дорадо за рецептом ведучої програми «Ревізор» (Новий канал) Юлії Панкової.

– Дорадо – справжній делікатес, – каже Юля. – Її злегка рожеве м’ясо після приготування стає білим. Риба має тонкий аромат і приємний солодкуватий смак. Найсмачніша дорадо, виловлена з липня по листопад. Ділюсь простим рецептом її приготування.

Запечена дорадо: інгредієнти

1,5 кг – риби

500 г – помідорів чері

6 ст. л. – оливкової олії

3 зубчики часнику

2 ст. л. – орегано

½ л – води

Сіль та чорний перець

Свіжа петрушка

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Готуємо запечену дорадо покроково:

Налийте на деко оливкову олію. Очищену, випатрану і помиту рибу викладіть на деко. Додайте нарізані на четвертинки помідори чері, часник. Посоліть, поперчіть та посипте сушеним орегано. Залийте водою та поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 50 хвилин. Готову рибу посипте дрібно порізаною петрушкою.

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