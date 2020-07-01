Запечена дорадо: рецепт приготування покроково від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Ведуча Нового каналу розказала, як готує вишукану рибну страву
Риба містить багато білка, вітамінів та корисних елементів. А ще це джерело сил та енергії на цілий день. Технік її приготування існує дуже багато – на сковороді, грилі, в духовці, на відкритому вогні, на пару чи в мультиварці. Як її не приготуєш, риба все одно буде смачна.
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Найважливіше правило для страв з риби – щоб головний інгредієнт був свіжим. Сьогодні рекомендуємо приготувати дорадо за рецептом ведучої програми «Ревізор» (Новий канал) Юлії Панкової.
– Дорадо – справжній делікатес, – каже Юля. – Її злегка рожеве м’ясо після приготування стає білим. Риба має тонкий аромат і приємний солодкуватий смак. Найсмачніша дорадо, виловлена з липня по листопад. Ділюсь простим рецептом її приготування.
Запечена дорадо: інгредієнти
- 1,5 кг – риби
- 500 г – помідорів чері
- 6 ст. л. – оливкової олії
- 3 зубчики часнику
- 2 ст. л. – орегано
- ½ л – води
- Сіль та чорний перець
- Свіжа петрушка
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Готуємо запечену дорадо покроково:
- Налийте на деко оливкову олію.
- Очищену, випатрану і помиту рибу викладіть на деко.
- Додайте нарізані на четвертинки помідори чері, часник. Посоліть, поперчіть та посипте сушеним орегано.
- Залийте водою та поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 50 хвилин.
- Готову рибу посипте дрібно порізаною петрушкою.
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