Ведучий Нового каналу поділився мудростями, яких навчає доньку

Олександра Педана люблять не лише глядачі Нового каналу, а й його тисячні підписники у соціальних мережах. А все тому, що наш Сашка завжди топить за корисне блогерство і ділиться зі своїми підписниками корисними лайфхаками та порадами. Цього разу новоканальска зірка відкрив свій ТОП-3 корисних звичок, які намагається прививати доньці-підлітку Лєрі.

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Лови Топ-3 корисних звичок від Олександра Педана на всі часи:

Безпека у фінансах

– Усі спільно зароблені гроші на Тік Току ми ділимо з Лєрою навпіл. Тобто з 15 років вона вже заробляє, а я зі свого досвіду підказую, що робити, щоб гроші були у безпеці. Наприклад, ніколи не віддаю в руки свою банківську картку, більше того – не передаю її дані, хіба що номер. Навіть коли представляються працівниками банку, повідомляють про виграш авто чи друг в Інста просить допомогти з покупкою. У мене була така ситуація: друг писав та просив дані картки, щоб заплатити за щось. Я запідозрив, що щось не так, оскільки манера переписки була іншою та й граматичні помилки видали зловмисника. Коли ж подзвонив приятелю, то виявилося, що його сторінку взламали. Пам’ятайте: не можна розголошувати таку інформацію, як термін дії, CVC2 код, ПІН-код, пароль для входу в онлайн-банкінг або будь-які інші паролі та коди, надіслані в SMS-повідомленнях. А ще не варто дзвонити на номери, вказані в підозрілих SMS, навіть якщо там є підпис банку. Якщо виникли сумніви і думаєте, що з карткою можуть бути проблеми, одразу телефонуйте в банк на офіційний номер, що на звороті картки.

Ранкова зарядка

– На карантині привчив себе кожного ранку займатися зарядкою. І так класно, що звичка прижилася. Тим паче влітку на природі це набагато приємніше. Можна обрати активність до душі: йога, пілатес, біг. Головне отримувати задоволення, а не просто займатися заради галочки.

Сприймати все на ізі

– Розумію, що це іноді неможливо. Але є речі, які ми не можемо змінити. Треба просто змиритися та розслабитися. І знаєте, так допомагає уникати стресів.

Дотримуйся цих простих порад від Олександра Педаната живи в кайф!