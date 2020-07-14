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Лідер спортивного руху JuniorZ Олександр Педан невдовзі обере найкращого вчителя фізкультури. Цього року він зробить це спільно з найпрестижнішою національною премією для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine.

– Ми у ГО JuniorZ мріємо та вже понад 2 роки працюємо над тим, щоб мотивувати українських вчителів фізкультури проводити для школярів більш цікаві та різноманітні уроки. Аби діти, відповідно, могли обирати для себе види спорту та активні ігри, які подобаються та підходять під їхню фізпідготовку. Приємно, що наші старання помітні на всеукраїнському рівні й долучення до Global Teacher Prize Ukraine є підтвердженням цьому. Така можливість, без перебільшення, честь для JuniorZ. Віримо, що для вчителів фізкультури своя номінація у цій престижній освітянській премії також стане мотиватором для розвитку та удосконалення роботи, адже їхня праця часто буває недооціненою. Вчителі фізкультури круті, повірте, я знаю що кажу! І ми радіємо, що цього року зможемо нагородити найкращого в рамках Global Teacher Prize Ukraine, — розповідає Олександр Педан.

Взяти участь в номінації «Учитель фізкультури JuniorZ» можуть учителі фізкультури, спорту, плавання, гімнастики та хореографії, що викладають у загальноосвітніх навчальних закладах. Завдяки Міжнародному фонду соціальної справедливості, який підтримав номінацію, на переможця чекає тижнева поїздка до Німеччини з освітньою програмою, як-от відвідання Олімпійського містечка, знайомство зі спортсменами та німецькою методикою шкільного спортивного виховання, а також грошова премія від ГО JuniorZ у розмірі 30 тисяч гривень.

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Подати заявку на участь у конкурсі може будь-який вчитель фізкультури на сайті премії globalteacherprize.org.ua. Також свого вчителя можуть номінувати учні чи їхні батьки. Дедлайн – 1 серпня 2020 року. Переможців визначать 3 жовтня на міжнародний День Учителя.

Команда ГО JuniorZ вже 2,5 роки займається зміною системи фізкультури у школах, популяризацією цікавих видів спорту та рухливих ігор серед дітей та підлітків. Основні принципи видів спорту, які пропагує рух: безконтактність, не травматичність, гендерна доступність (усі ігри можуть грати хлопці та дівчата разом), інклюзивність. Задля впровадження таких змін тренери, організатори руху разом з Олександром Педаном об’їхали 19 міст України, провели тренінги для близько 2000 вчителів фізкультури та фестивалі для більше, ніж 10 000 дітей.