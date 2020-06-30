У новому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище», яке виходить на YouTube Нового каналу, шефи готували похідні страви для співачки та моделі – чарівної Даші Астаф’євої.

Правда от, кухарі Антон Васильєв та Ілля Сьомін не знали, кого їм належить годувати, тому оглянувши свої набори продуктів на початку випуску, оцінивши шинку, сьомгу, огірочки, редиску та інші інгредієнти, вирішили готувати… юшку з бутербродами. Ілля, правда, відзначився, і доповнив набір ще овочевим салатом. Можливо, якби шефи припустили, що куштувати страви буде дівчина, яка стежить за фігурою і до того ж не їсть м’яса (!), то вибрали б більш легкі рецепти, але так як зірковий експерт – завжди сюрприз, ставка була зроблена на «важку артилерію».

В результаті Даша Астаф’єва отримали п’ять боксів: три від Сьоміна і два від Васильєва.

Саме страви Антона ведучій попалися першими, і, спробувавши ложечку наваристої юшки, Даша винесла вердикт:

– Це смачно! Але головне, щоб було не тільки смачно, а й красиво, – зазначила співачка і показала на камеру акуратно нарізані різнокольорові кубики овочів в рибному бульйоні.

З бутербродом від Антона виявилося все складно: Даша довго не могла відкрити бокс.

– Чи не полетить точно той (а ми нагадаємо, що головний приз «Хлібного видовища» – гастротур по Нью-Йорку, – прим.ред.), Хто зараз зламає мені нігті своєї пластиковим посудом, – зі сміхом зауважила Астаф’єва, і в цей момент кришечка, нарешті, піддалася. Правда, пробувати бутерброд ведуча все ж не наважилася, вона лише надкусила редиску і відставила блюдо.

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Сьомін, який сподівався, що легкий овочевий салат схилить чашу терезів на його користь, в передчутті потирав руки. Але всі його надії розбилися в ту секунду, як Даша понюхала його юшку і… відставила в сторону:

– Не пахне юшкою, не буду куштувати, – відрізала Астаф’єва. Така ж доля спіткала і салат, який за запахом не сподобався моделі, та бутерброд. Правда, зовні, хліб з шинкою і мазок соусу на «тарілці» співачка оцінила і навіть порівняла з картиною Далі, але… куштувати не стала 🙂

У підсумку перемога дісталася Антону! І навіть не за вуха, а за багатошаровий бутер, який на думку Даші відмінно підійде, щоб взяти його з собою на риболовлю

Ведуча пояснила, що не спробувала більшість страв не тому, що вони виглядали неапетитно, а так як вони були … «не жіночі»:

– Я вважаю, юшка і страви з м’яса – суто чоловічі, – зізналася Даша. – Мені здається, обидва учасники впоралися із завданням, просто, один явно краще. Тим, кому вони готують сніданки, пощастило!

Video: Дашу Астаф’єву спробували нагодувати м’ясом: чи піддавались ведуча спокусі? У новому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище», яке виходить на YouTube Нового каналу, шефи готували похідні страви для співачки та моделі - чарівної Даші Астаф'євої. Що з цього вийшло - дізнайтесь просто зараз!

Що ж, в результаті рахунок знову 4: 4, а точніше у кожного кухаря на рахунку по 400 доларів, і наступний випуск точно розставить все по місцях! Дивіться у неділю 5 липня на YоuTube Нового каналу 8 випуск гастрошоу «Хлебное зрелище» з новим зірковим експертом, новими рецептами і новими трешовими ускладненнями! Буде весело 🙂