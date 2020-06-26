Одеська область: ТОП-3 крутих місць для туризму

Ведучі тревел-реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Максим Узол і Оля Манько у своєму блозі на YouTube показують цікаві туристичні місця України. Цього разу подружжя розповіло про Одеську область

Локація № 1. Центр культури вина, село Шабо

Шабо відоме тим, що це один із центрів українського виноробства. І перші виноградники тут висадили греки у VI столітті н.е.

У Центрі культури вина ви знайдете винні підвали, музей вина, лабіринт і, звісно ж, зможете продегустувати напої. Також там можна подивитися на процес створення вина, замовивши екскурсію по центру. Ціна екскурсії з дегустацією – 290 грн.

– Продегустувати можна також ігристе вино, – каже Оля. – А ось ще цікавий факт: в одному келиху ігристого – до 250 млн бульбашок!

Локація № 2. Сироварня

Неподалік від винної фабрики в Шабо знаходиться сироварня, в якій готують за оригінальними голландськими рецептами. Тут ви зможете не лише скуштувати сири, а й подивитися на процес їх приготування.

– Цю сироварню відкрили тільки два роки тому, – каже Макс. – Тож можна сказати, що це «свіженьке» туристичне місце. І ось вам цікавий факт із сироварні: з 1 тонни молока виходить лише 100 кг сиру.

Романтична Україна: Макс Узол та Оля Манько запустили тревел-блог для пар

Маски з прокладок: Макс Узол розповів про карантин в Іспанії

За словами ведучих, екскурсія з дегустацією коштує 280 грн.

– Дегустація триває 40 хвилин, – ділиться Макс. – Вам розкажуть про сирний етикет, який сир з чим їсти і чим запивати.

На території сироварні є зона відпочинку в кантрі-стилі, а також дитяча зона і зоокуточок.

Локація № 3. Село Санжейка

Це село в Одеській області славиться своїми мальовничими піщаними урвищами і давнім маяком.

– Поки що це не дуже популярне місце для туристів, – каже Узол. – Тут неймовірні види і мало людей. І ще один великий плюс – тут є пляж!