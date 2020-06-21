21 червня світ відзначає День йоги. Анна Олицька, ведуча тревел-проекту «У кого більше?» (Новий канал), займається йогою вже вісім років і, отримавши диплом інструктора, навчає практикам інших. Анна поділилася п’ятьма причинами, чому варто почати заняття йогою вже сьогодні

За словами ведучої, йога допомогла їй швидко прийти у форму після пологів, а також завжди залишатися в тонусі.

– Спочатку йога мені здалася нудною, – каже Олицька. – Тільки з третьої спроби зрозуміла, що цей вид вправ мені підходить. Це був період вагітності, я почала займатися індивідуально. Народила лише за п’ять годин, використовуючи дихальні техніки під час переймів. Це дуже допомогло! Після народження сина продовжила займатися, і результат не змусив себе чекати. І тоді я зрозуміла, що йога справді працює.

Ведуча поділилася п’ятьма причинами, з яких варто займатися йогою.

Гнучкість

– Індійські йоги кажуть, що поки хребет гнучкий, людина молода, – ділиться Анна. Регулярні заняття йогою допомагають розвинути гнучкість, причому в будь-якому віці. Гнучкість – це і еластичність зв’язок і м’язів, і рухливість суглобів.

М’язи в тонусі

– На відміну від інших видів спорту, йога не викликає спазми у м’язах, – пояснює Анна. – Свідомо виконуючи кожен рух, ви поступово подовжуєте м’язи, приводячи їх у тонус. Це запорука підтягнутої фігури.

Покращення дихальної системи

– Дихання в йозі – один із ключових моментів, – каже ведуча. – Завдяки йозі ми зосереджуємося на нашому диханні, а вправи зміцнюють нашу серцево-судинну систему.

Пізнання себе

– Йога зміцнює наше тіло і заспокоює розум, – стверджує Олицька. – Під час занять ми присвячуємо час самим собі, відпочиваємо від буденних справ, пізнаємо можливості свого тіла.

Перемога над стресом і депресією

– Щодня ми так чи інакше відчуваємо стрес, на роботі чи вдома, – каже Аня. – Під час занять йогою ми знімаємо напруження, фокусуючись на своєму диханні. Ми абстрагуємося від навколишньої суєти, забуваючи про всі проблеми, що нас хвилюють. Цьому треба приділяти хоча б 20 хвилин на день. І ви побачите результат!

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