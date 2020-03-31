Догляд за собою в домашніх умовах: поради зірок Нового каналу

Після початку карантину через пандемію коронавірусу зачинилися всі салони краси і спортзали, але це не привід сумувати й припиняти догляд за собою. Проводити б’юті-процедури можна і вдома. Як доглядати за тілом, волоссям і правильно робити фітнес для обличчя, розповіли зірки Нового каналу

Мальвіна Чукля, переможниця третього сезону «Топ-моделі по-українськи»

– Кератинове вирівнювання й відновлення волосся я вдома заміняю звичайною маскою з оливкової олії, – ділиться модель. – Тримаю її десь півгодинки, можна й довше. Після цього волосся шовковисте, пряме. Головне – гарненько висушити, і укладка готова. А щоб шкіра виглядала чудово, я п’ю вітаміни, роблю маски і скрабую обличчя. До речі, класний замінник магазинних скрабів – кавова гуща і мед. Це дуже поживно і корисно для шкіри.

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Анна Олицька, ведуча тревел-реаліті «У кого більше?»

– Через карантин я перестала ходити на хіро-масаж обличчя, хоча робила його раз на тиждень, – скаржиться ведуча. – Проводять його руками. І це справжнє безопераційне омолодження. Прибирається друге підборіддя, щоки і заломи на шиї. Так ось, деякі вправи я роблю в домашніх умовах. І ось кілька з них. Техніка виконання проста: сідаємо рівно, висуваємо нижню щелепу вперед і голову трохи закидаємо назад. Робимо цю вправу 10 підходів по 10 секунд. Друга вправа – звичайні кругові рухи головою, 10 разів в один та інший бік. Третя вправа: висуваємо підборіддя вперед, закидаємо голову назад, висовуємо язик і тягнемо його до кінчика носа. У такому положенні знаходимося хвилину.

Катя Куліченко (Тьотя Мотя), фіналістка третього сезону «Топ-моделі по-українськи»

– Під час карантину я доглядаю за собою як зазвичай: прокинулася, потерла очі й пішла вмиватися (усміхається). Якщо серйозно, то вранці обожнюю приймати ванну з усякими бомбочками. Щоб очистити шкіру, використовую не лише гель, а й скраб для тіла. Потім переходжу до волосся – мию їх і наношу маску. І лише після цих процедур починаю приділяти особливу увагу обличчю. Спочатку я його скрабую, клею патчі під очі, мажу кремом для обличчя і користуюся спеціальним роликом для шкіри навколо очей. У результаті отримую чисте і свіже обличчя.

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Анастасія Кошман, ведуча тревел-реаліті «У кого більше?»

– У мене є диплом косметолога, – каже Настя. – Тому я з радістю поділюся з вами парочкою секретів догляду за обличчям. У вашому арсеналі має бути щонайменше чотири продукти: вмивалка, тонік, крем для обличчя, крем під очі. Умиватися потрібно щодня, і в жодному разі не можна це робити з милом. Мило – луг, який знищує захисну функцію шкіри. Тому обов’язково придбати засіб для вмивання! Зараз немає можливості придбати професійну косметику в косметолога, тому краще купувати аптечні доглядові бренди. Тим більше, аптеки зараз доступні.