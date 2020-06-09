Ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) поділився спостереженнями, як отримати роботу мрії

Телеведучим Олександр Педан працює вже 14 років. Свій зірковий шлях він розпочав із Comedу Club.UA, а двома роками пізніше став обличчям Нового каналу. Ось уже понад десятиліття його впізнають на вулиці, просять автограф та сфотографуватися.

– Коли приходжу з лекцією в університети чи до молоді в інші місця, то перше запитання, яке ставлю: «Хто думає, що стане зіркою телебачення?» – ділиться Олександр Педан. – І у відповідь бачу 90% піднятих рук. Усі марять стати Фреймут, Єфросініною, Педаном чи Притулою.

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Однак до сьогодні остаточної відповіді на запитання, як стати телезіркою, ведучий знайти не може. Пояснює: це результат поєднання багатьох чинників.

– Якби щоразу мені давали долар за це запитання, то я став би вже мультимільярдером, – з усмішкою каже ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» – проектів, які не один рік з успіхом показує Новий канал. – Насправді хочу і розчарувати, і надихнути. На телебачення потрапляють одиниці. Усе це результат таланту, везіння, наполегливої праці та можливості опинитися у потрібному місці в потрібний час.

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Окрім роботи в кадрі, є ще безліч професій, пов’язаних із роботою поза ним – редактори, режисери, сценаристи чи стилісти. Однак про ці професії молодь зазвичай або не знає, або взагалі не розглядає, як цікаві для себе.

– Не можна жити з думкою, що ви станете зіркою і акцентуватися лише на цьому, – рекомендує Олександр Педан. – Я, наприклад, закінчив економічний факультет університету і пропрацював рік за професією. Завжди має бути план Б. Що більше знань, умінь ви будете отримувати, то легше буде в разі чого змінити професію. Водночас однозначно не відмовляйтеся від своєї мрії і пробуйте, старайтесь, але паралельно навчайтеся та опановуйте інші знання та вміння.