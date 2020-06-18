Івану Дорну принесли «сніданок у ліжко»: як відреагував співак

Музикант стане запрошеним гостем свіжого випуску «Хлебного зрелища»

Уже більше місяця шеф-кухарі Антон Васильєв і Ілля Сьомін годують не лише відвідувачів ресторанів, у яких працюють, а й зіркових гостей гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube. У свіжому випуску оцінювати страви шефів буде відомий український музикант Іван Дорн.

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Страви для нього Антон і Ілля приготували з «набору для сніданку в ліжко» – яєць, малини, маскарпоне, варення та ін., тож вийшло дуже солоденько й не менш красиво.

– Я обожнюю борошняні вироби, тому страви від хлопців мені дуже сподобалися. Навіть малинка, якою прикрашені десерти, програє їм за смаком, – захоплювався Іван.

– Рот порвати! – вигукнув Дорн, куштуючи один із десертів. – Обидві страви такі смачні, що сам визначитися з найкращим я не зміг. Довелося покликати на допомогу ще одного експерта.

Хто допоміг Івану Дорну вибрати кращу страву, і що ж такого наготували шеф-кухарі «Хлебного зрелища», ви дізнаєтеся вже цієї неділі, 21 червня, о 12:00 на YouTube Нового каналу.

Про проект:

«Хлебное зрелище» – гастропроект, у якому шеф-кухарі Антон Васильєв і Ілля Сьомін змагаються в мистецтві кулінарної імпровізації. Вони отримують однаковий набір продуктів і мають приготувати з них різні страви. Шеф-кухар, чиї страви сподобаються більшій кількості зіркових гостей, отримає головний приз – гастротур по Нью-Йорку.

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Про проект:

«Хлебное зрелище» – гастропроект, у якому шеф-кухарі Антон Васильєв і Ілля Сьомін змагаються в мистецтві кулінарної імпровізації. Вони отримують однаковий набір продуктів і мають приготувати з них різні страви. Шеф-кухар, чиї страви сподобаються більшій кількості зіркових гостей, отримає головний приз – гастротур по Нью-Йорку.