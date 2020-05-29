



Традиційно в останню неділю травня відзначають День Києва. До цього свята ведучі Нового каналу розповіли, як і коли переїхали у столицю

Леся Нікітюк, ведуча шоу «Хто зверху?», «Хто проти блондинок?», «Le маршрутка»

Після приїзду до Києва зірка оселилася не в найблагополучнішому районі столиці.

– Перша зустріч із Києвом у мене відбулася на вокзалі, – згадує Нікітюк. – Я вийшла з валізою і викликала таксі. Адже можу собі дозволити один раз проїхатися (усміхається). Вирушила дивитися місто. Воно здалося мені таким гарним! Помилувалася й поїхала в район, де мала проживати – ДВРЗ. Жила в гуртожитку від заводу «Арсен». Місто мене спочатку лякало своїми масштабами. До речі, Київ не всіх приймає! Але для мене він був дуже гостинним. Вдячна йому за це.

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Юлія Панкова, ведуча проекту «Ревізор»

– Ми переїхали до Києва, коли мені було 6 років. Найяскравіші дитячі спогади – це прогулянки з батьками по Хрещатику, – розповіла Юлія Новому каналу. – Там продавали повітряні кульки, квітли каштани. Місто мені відразу сподобалося й викликало захват своєю красою. Люблю з ним вести діалог. Сідаю в машину і їжджу по вулицях Києва. Пригадую, як ось тут гуляла зі своїм першим хлопцем, а тут працювала, а про цей будинок написала свою першу публікацію. Такі моменти дуже ціную, а спогади бережу.

Олександр Педан, ведучий реаліті «Екси»

Вперше я познайомився з Києвом у 1999-му, коли ми з КВК-командою «Три товстуни» приїхали на виступ у Жовтневий палац. Тоді зрозумів, що це моє місто, і я хочу тут жити. Більше того, тоді нас поселили на Лівому березі, в Дарницькому районі. І, за збігом обставин, в тому ж районі через 10 років я купив свою першу квартиру.

А переїхав до Києва на постійне місце проживання к 2006 році. Було непросто. Ми, троє хлопців – дядя Жора, я і Сергій Стахов – знімали одну квартиру на всіх. За кілька років я взяв квартиру в кредит на Дарниці і перевіз до Києва дружину з донькою. Попри всі нюанси повертатися назад у рідний Хмельницький ніколи не хотів, мені завжди було дуже комфортно в Києві.

З лівого на правий берег я переїхав уже давно, однак Дарницький район досі залишається одним з улюблених місць у столиці. Можливо, тому що він пов’язаний із теплими спогадами – КВК, прогулянки з маленькою донькою…

Ольга Манько, ведуча тревел-реаліті «У кого больше?»

– Я навчалася у рідному Львові на журналістиці, але, коли проходила практику на львівських каналах, зрозуміла, що розвитку тут не буде. Тому після закінчення універу, восени 2010 року, ми з хлопцем вирішили поїхати до Києва спробувати там пожити. В моїй уяві Київ – це Майдан, Хрещатик і Труханів острів. Коли ж ми переїхали, оселилися на кілька тижнів десь у нетрях Дарниці в сірому спальному районі. І в мене були шок і депресія (сміється). Не так я уявляла життя у столиці. Після Дарниці ми феєрично переїхали практично на Хрещатик. У Пасажі моя одногрупниця з подругою знімали квартиру. І ми оселилися у прохідній кімнаті. Адаптуватися допомогло те, що я через два місяці знайшла роботу на телебаченні, була журналістом-сценаристом в зірковому проекті. І мені це дуже подобалося: вечірки, зіркові тусовки, червоні доріжки… все так закрутилося. Тепер Київ назавжди в моєму серці.

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Максим Узол, ведучий тревел-реаліті «У кого більше?»

– Моя історія переїзду до Києва взагалі трошки казкова, – каже Максим. – Якось у Полтаві, коли я знімав сюжет для місцевого ТБ, до мене підійшла жінка і сказала: «Їдь до Києва, поки немає сім’ї». Я написав резюме на Новий канал і… о диво! Мені зателефонували наступного ж дня! Так я на час переїхав до столиці. Ось тільки від Києва взагалі не був у захваті. Брудний вокзал із підозрілими особами, 30-поверхові багатоквартирники замість затишних двориків, безліч людей, машин. Я не був готовий до цього. Київ мені відверто не сподобався. Мабуть, я йому теж. Тому що після двох днів стажувань мене… не взяли на проект. Але взяли за два роки. І тоді я вже був підготовлений до приїзду в столицю.