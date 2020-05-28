Олександр Педан живе на два будинки?

Ведучий Нового каналу розповів, як йому живеться у заміському будинку

Вже протягом двох місяців підписники ведучого Олександра Педана в Instagram спостерігають за його життям у новому будинку. У шанувальників одразу виникло запитання: невже Сашко забив на квартиру і перебрався у власний будинок.

Виявилося, що зірка Нового каналу разом з родиною перебралася за місто, аби не сидіти цілодобово у чотирьох стінах під час карантину.

Олександр Педан сидів у буцегарні

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У своєму Instagram Олександр Педан зізнався, що ніяк не може зробити вибір між квартирою та будинком. Тому він обирає проводити холодний період часу у своїй двоповерховій квартирі у центрі міста. До речі, ведучий живе неподалік від офісу Нового каналу. А як тільки погода починає радувати, Сашко з родиною перебирається в орендований будинок.

Про усі свої «за» та «проти» у боротьбі ДІМ VS КВАРТИРА Олександр Педан детальніше розповів у своєму пості.