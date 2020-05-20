Сергій Притула, Тетяна Мокріді та інші зірки Нового каналу – про улюблені вишиванки

21 травня в Україні відзначають День вишиванки. І хоча цього року влаштувати масштабні святкування і прогулятися містом у національному вбранні не вийде, це не привід засмучуватися! Адже улюблену розшиту сорочку можна надіти і вдома. Новий канал також відзначатиме цей день, як і його ведучі, які розповіли про свої вишиванки і ставлення до свята

Сергій Притула, ведучий шоу «СуперІнтуїція», «Хто зверху?», «Діти проти зірок», Новий канал

– Кожного року око радіє, коли дивишся на людей на вулиці: усміхнені обличчя, гарні вишиванки! – говорить Притула. – У мене в колекції є багато вишиванок. Кілька років тому подарували одну глядачі з Сум, також і з інших міст. Тому святкувати маю в чому (усміхається).

Тетяна Мокріді, директор Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки»

– Вишиванка – це гарний, модний, практичний і дуже патріотичний предмет гардероба, – запевняє Мокріді. – До речі, на державних прийомах національна одежа прирівнюється до дрес-коду black tie. Також вишиванка – незамінний елемент одягу кожної леді!

Анна Олицька, ведуча тревел-реаліті «У кого більше?»

– У 12 років сама навчилася шити собі речі, – ділиться ведуча. – Костюми, сукні, сарафани – це було моїм хобі. Вишиванки тоді не так були в тренді, як зараз. Але за однією викрійкою я пошила собі сукню, яка була дуже схожа на ту, яка на фото. Пізніше я всюди шукала подібні сукні-вишиванки серед колекцій українських дизайнерів. І ось знайшла.

Максим Узол, ведучий тревел-реаліті «У кого більше?»

– Моя улюблена, вона ж єдина вишиванка практично стерлася на мені, але все ще жива, – каже Максим. Я співав у ній більше, ніж на 120 концертах! Так, колись у мене була активна концертна діяльність. Івано-Франківська, з червоно-чорним орнаментом, я її купив років 10 тому в Полтаві. Улюблена – тому що одягалася за 10 секунд і пройшла зі мною і дощі, і сніги.

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За словами Макса, він носив ще одну вишиванку, яку йому видавали перед кожним виступом з народним хором.

– Вона допомагала знайомитися з дівчатами, – стверджує ведучий. – Коли я вчився в коледжі, то співав у народному хорі. Там кожному видавали свій костюм: вишиванка, шаровари, чоботи і пояс довжиною в півкілометра. Ми їздили з концертами в різні міста, на фестивалі, до вишів. І після виступу з хлопцями не поспішали знімати вишиванки. Чому? Тому що до нас потім підходили знайомитися дівчата. А ми лише цього й чекали! Тож вишиванка для нас була своєрідним афродизіаком (сміється).