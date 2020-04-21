Ведучий Нового каналу створив власний тревел-влог, не виходячи з дому

Увесь світ залишається вдома через пандемію коронавірусу. У новинах весь час показують невтішну статистику щодо поширення пандемії та економічної ситуації. Але про щоденну реальність правдиво можуть розказати лише люди. У кожній країни ситуація своя, а тому і розглядати їх варто окремо. Саме з метою показати реальність карантину у різних країнах тревел-ведучий Нового каналу Макс Узол створив свій YouTube-канал. Головна фішка – зйомки проходять вдома та по відеозв’язку!

– У мене за плечами 35 країн, 3 материки, 3 океани, а свого YouTube-каналу з тревелом не було. Чому? От не повіриш, банально не вистачало часу. Ми з Олею Манько почали знімати тревел-влог по Україні. Думали, що стартанемо з цим на YouTube в квітні. Але через карантин не встигли дозняти і запуск каналу відклався. Але в березні я по роботі попросив свого друга з Китаю зняти на телефон трохи відео, як живе країна після карантину. По тєлєку, звісно ж, змогли показати лише фрагментик. А мені стало шкода, що пропадає «жирний» матеріал, і я змонтував коротенький ролик і виклав у Facebook. Тоді я навіть не очікував, що він набере купу переглядів і репостів. Так і і прийшла ідея зробити влог про те, як живуть різні країни світу на карантині. Тим більше, у мене ж є друзі по всьому світу. А тут ще й через карантин з’явилося більше часу, щоб все зняти і змонтувати, – поділився Макс Узол.

Поліція, штрафи та маски з прокладок. Іспанія «НА КАРАНТИНІ»

У спецпроекті «НА КАРАНТИНІ» журналіст покаже реальні історії реальних людей з різних країн, які опинилися на карантині через пандемію коронавірусу. Ти дізнаєшся, як карантин змінив ритм життя у різних країнах. Як люди тепер ходять в супермаркет, як викручуються, щоб вийти на вулицю, що придумують, аби заробити? Побач інший світ під час пандемії у спецпроекті «НА КАРАНТИНІ».

Невгамовний Макс вирішив поділитися своїм дітищем і з рідним Новим каналом. Тому усі випуски спецпроекту «НА КАРАНТИНІ» можна подивитися не лише на YouTube-канал Узола, а й на сайті Нового. Перший випуск вже опубліковано – у ньому розповідається про Іспанію.

– Перший випуск про карантин в Іспанії. Адже це одна з перших країн в Європі по розповсюдженню коронавірусу. Карантин там особливо суворий. В Іспанії штрафують, якщо тебе впіймає на вулиці поліція, а ти не зможеш довести, що дійсно йдеш на роботу чи в магазин. Я знайшов дівчину, яка вже більше місяця взагалі не виходить з дому! У першому випуску ти дізнаєшся, як люди просять поліцію заарештувати їх, бо вже набридло сидіти вдома, як копи стали працювати аніматорами і як іспанці юзають жіночі прокладки в масках! Я навіть провів з цим експеримент, – заінтригував Макс Узол.

Як зізнався ведучий Нового каналу, у другому випуску ми побачимо карантинну реальність США. Максу навіть вдалося поговорити з хворим на коронавірус. Він показав, як здавав тест не виходячи з машини. І, звичайно, не обійдеться без огляду Китаю.

Дивися, як різні країни живуть «НА КАРАНТИНІ» та #залишайсявдома. А вже восени Макс Узол з’явиться в новому хардкор-тревел реаліті Нового каналу «У кого більше?»