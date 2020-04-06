Новий канал показав боротьбу американців з пандемією коронавірусу в спецвипуску «Коронавірус. Нью Йорк»

Нью-Йорк – епіцентр пандемії COVID-19 у США, кількість хворих цьому штаті вже перевалила за 100 тисяч. Щоб врятувати якомога більше людей, медики розгортають на вулицях мобільні госпіталі, а влада попросила всіх дотримуватися карантину. Про те, як американці слідують рекомендаціям, розповів журналіст Леонід Пашковський у спецвипуску Нового каналу «Коронавірус. Нью Йорк».

1.У магазинах є все. Крім туалетного паперу, масок і рукавичок. Ажіотаж навколо туалетного паперу розгорівся не лише в Україні. Єдина порожня полиця в магазинах Нью-Йорка – саме з цим товаром. А ще там заборонили брати більше ніж одну упаковку паперу на одного покупця – на всіх її банально не вистачає. Також у дефіциті маски і рукавички.

2.Ресторани роздають продукти. Заклади, які зачинені на карантин, безкоштовно віддають працівникам і перехожим продукти зі своїх складів.

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– Пару днів тому я йшов вулицею, і там стояло два ящики елітного, дорого молока, одна упаковка якого коштує близько семи доларів (близько 200 грн, – прим. ред.). Будь-хто міг підійти і взяти собі це молоко додому, – розповів Леонід. – А ще в мене є подруга, яка працює в ресторані. Його тимчасово зачинили, але там залишилося дуже багато продуктів. Власники покликали всіх працівників ресторану і сказали: «Друзі, розбирайте!» Ми поїхали й затарили дві величезні сумки.

3.Громадський транспорт зробили безкоштовним. Проїзд в автобусах Нью-Йорка зробили безкоштовним, щоб убезпечити водіїв. Адже там платять за проїзд водію при вході в транспорт, і він запросто може заразитися від когось коронавірусом. Тепер же передні двері закрили й натягнули огорожу, щоб не підпускати людей близько до водія. Метро ж курсує значно рідше, поїзди практично порожні, а працівники регулярно обробляють усі поверхні дезінфікуючими засобами.

4.Держава фінансово допомагає тим, хто залишився без роботи. Через фінансову кризу багато компаній звільнили частину своїх співробітників. Але тотальне зубожіння таким людям не загрожує: по-перше, при звільненні їм дають чек на 1200 доларів (хоч це й невелика сума для Нью-Йорка, але перший час вона допоможе триматися на плаву), по-друге, американці можуть отримати допомогу у зв’язку з безробіттям.

5.Робота перейшла в онлайн-режим. Ті офісні співробітники, яким пощастило не потрапити під скорочення, перейшли на віддалений режим роботи, а всі інші намагаються пристосуватися до нових умов. Фітнес-тренери влаштовують тренування в режимі онлайн, музиканти проводять онлайн-уроки.

– Я вже викладала в режимі онлайн раніше, тому для мене нічого не змінилося, – каже оперна співачка Меліса. – По суті, я просто говорю: «Ось це неправильно». А все інше мої учні роблять самі (усміхається).

Нагадуємо, самоізоляція допомагає суттєво зменшити кількість заражених. Тому не хворійте і залишайтеся вдома!