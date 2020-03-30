Поцупила в кафе і привезла з Донецька: з чого п’ють зірки Нового каналу

Ведучі й учасниці модельного реаліті Нового каналу показали свої улюблені чашки

Триває третій тиждень карантину, а це значить, що люди продовжують вчитися варити і пити каву вдома. Щоб надихнутися на організацію домашнього затишку, показуємо улюблені чашки ведучих та учасників реаліті Нового каналу.

Fashion-фотограф і експерт «Топ-моделі по-українськи» Соня Плакидюк:

– У мене є свій ранковий ритуал: я не починаю день без кави, – говорить Соня. – Улюблених чашок у мене кілька, під час карантину я дуже часто користуюся чашкою зі Starbucks.

Ведуча тревел-проекту «У кого більше?» Оля Манько:

– Не можу жити без кави! Раніше завжди брала улюблений лате в кав’ярні по дорозі на роботу. Тепер же готую найсмачнішу кава вдома, – розповіла Оля. – Ось і стали в нагоді кавові запаси, які я привозила з різних куточків світу. Привозила, але не пила. Настав їх зірковий час!

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Переможниця третього сезону «Супермоделі по-українськи» Маша Гребенюк:

– Моя улюблена чашка – з Донецька. У рідному місті я провела багато часу в дитинстві, у мене дуже багато теплих спогадів звідти. Мені приємно пити з цієї чашки, тому що вона красива і «рідна», – каже Маша. – А п’ю я виключно чорний чай з лимоном і двома ложками цукру. У дитинстві ми завжди так чаювали з бабусею і дідусем (усміхається).

Ведуча тревел-проекту «У кого більше?» Настя Кошман:

– Мій улюблений чай матча зараз як ніколи до речі. Він бадьорить краще за будь-яку каву й містить багато корисних мікроелементів, які необхідні організму, – говорить Кошман. – Я люблю пити чай матча з молоком, як теплим, так і холодним.

Фіналістка третього сезону «Топ-моделі по-українськи» Катя Куліченко:

– У мене є улюблена чашка, яку кілька років тому подарувала клієнтка мого салону краси. На ній зображений логотип і назва салону – Tetya Mottya. Ця річ мені дуже дорога, з нею пов’язано безліч приємних спогадів, – каже Катя Куліченко на прізвисько «Тьотя Мотя». – Щоранку я п’ю з цієї чашки каву. А оскільки зараз сиджу вдома на карантині, то протягом дня п’ю ще й багато чаю.

Ведуча тревел-проекту «У кого більше?» Аня Олицька:

– Я обожнюю чай матча, адже він дуже корисний – знижує ризик серцевих і онкологічних захворювань, «гальмує» старіння, і це ще не всі його властивості, – каже Аня. – Готую його або з молоком, або з апельсиновим фрешем – виходить дуже смачно.

Переможниця третього сезону «Топ-моделі по-українськи» Мальвіна Чукля:

– Я фанатка серіалу «Друзі», тому мрію про величезну кольорову чашку, з якої буду пити абсолютно все! Поки що такої не маю, але в мене є гарна олдскульна чашечка, в яку я наливаю ранкову каву. До речі, п’ю цей напій тонами, – розповіла Мальвіна. – Раніше дуже любила чашку, яку… поцупила в кафе. Мені завжди приносили в ній чай, і вона мені так подобалася, що я не втрималася і пішла на кримінал (сміється). Потім, щоправда, мій чоловік її випадково розбив.

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Ведучий тревел-проекту «У кого більше?» Макс Узол:

– Удома я обожнюю пити гаряче еквадорське какао. Це мої стратегічні запаси з відрядження, – розповів Макс. –Насолоджуючись цим напоєм, з теплом згадую не лише зйомки в Латинській Америці, а й як їздив потягами, автобусами, вдихав запах парфумів, а не спирту… Словом, усі задоволення життя до карантину (сміється).