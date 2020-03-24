Знімаємо стрес і підтягуємо живіт: поради від ведучої Нового каналу

Ведуча тревел-реаліті Нового каналу Анна Олицька не лише журналіст, а й дипломований викладач йоги. Дівчина поділилася вправами, що знімають стрес і втому

Нескінченні новини, які не вселяють надію, домашня самоізоляція і негатив у мережі аж ніяк не сприяють хорошому самопочуттю. Вже давно доведено, що заняття фізичними вправами покращують імунітет і підвищують настрій.

Йога для початківців з Анею Олицькою: без паніки на карантині, займися тілом

Дихайте глибше

Ведуча Нового каналу Анна Олицька, яка займається йогою щодня, дала кілька порад тим, хто зараз страждає від стресу, тривоги і паніки.

– Щодня я прокидаюся раніше, випиваю натщесерце склянку теплої води з лимоном і роблю ранкові вправи, – ділиться Олицька. – Починаю все з дихальних вправ, так званої «пранаями». Мене це заряджає енергією і заспокоює. Вмикаю собі мантри і займаюся. Це круто працює в умовах найжорсткішого стресу, який, я впевнена, зараз відчуває кожен з нас.

Перша дихальна вправа називається «капалабхаті». Вона активно очищає і активізує легені й тонізує весь організм.

Техніка виконання.

Необхідно сісти на підлогу в зручну позу, тримати спину прямо, заплющити очі й розслабитися. Кисті рук покладіть на коліна. Зробіть глибокий вдих, потім стисніть м’язи живота. Починайте швидко дихати, причому видих робіть різкими ривками, швидко викидаючи повітря через ніздрі. Для початку можна зробити 15-20 видихів. Пізніше, тренуючись, можна дійти і до 108.

ЖИРнеОК: 5 вправ для домашніх тренувань

Друга вправа – «бхастрика», яка знімає нервове напруження, заряджає енергією і покращує роботу мозку.

Техніка виконання.

Сядьте на підлогу або диван у зручну позу. Зробіть довгий вдих через ніс, наповнюючи повітрям і випинаючи вперед живіт. Після цього довгий видих, втягуючи живіт. Під час видиху чується характерний звук через сильний потік повітря. Ритм дихання швидкий настільки, наскільки це можливо. Один дихальний цикл – один вдих і один видих. Один підхід – 20 дихальних циклів.

Подовжуємо молодість

– Після цього я роблю «вакуум в животі», потім «помпу» – це вправи для красивого підтягнутого животика, – пояснює Аня. – Далі в мене йде повноцінне тренування з йоги: роблю різні асани. Особливо ефективна стійка на голові, оскільки перевернуті асани – найкорисніші. Це подовжує молодість!

Після виконання асан ведуча качає прес 150 разів і робить 50 присідань. Потім – вправа «бьорпі». Все тренування в Олицької займає 40 хвилин.