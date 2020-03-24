Гостями стануть хворі на Covid-19

Американська телеведуча Опра Вінфрі запускає нове шоу «Oprah Talks». Його темою стане пандемія коронавірусу. Подивитися шоу можна буде у вільному доступі на платформі Apple TV +.

Найкраща інтерв’юерка Опра Вінфрі свідомо ставиться до ситуації у світі, а тому підтримує ініціативу #залишайсявдома. Тому записувати своє нове шоу Опра буде прямісінько зі свого будинку. Гості приходити до знаменитості не будуть. Зв’язуватися з ними телеведуча буде по Skype. Першим гостем стане Ідріс Альба, у якого нещодавно виявили коронавірус.

У першому випуску Опра Вінфрі поговорить з актором про хід його хвороби, самопочуття і способи лікування. До їхньої розмови приєднається і дружина Ідріса – Сабріна Дору, яка відмовилася від самоізоляції і проводила час зі своїм коханим, через що теж захворіла.

Фото: Getty Images

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