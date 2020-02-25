Маша Себова: «Моє перше відео на YouTube було «домашнім завданням» від редакторів «Абзац!»»

Екс-журналістка Нового каналу, а нині популярна тревел-блогер Маша Себова вперше розповіла про те, як вона почала вести YouTube-канал. Автор каналу «ВСЕ ПО 30» поділилася спогадами на мітапі жінок-інфлюенсерів «ДІЄВА ТИ!», організованому медіакомпанією AIR і VIDEOZHARA спільно з YouTube.

Маша брала участь у панельній дискусії разом з блогерами Оленою Грицай, актрисою і автором каналу BEE Mama, Олею Шелбі, Ілой Кузнєцової, екс-телеведучою одного з популярних ранкових телешоу, і Христиною Гмирянською, яка особистим прикладом і відео на своєму блозі Kristino4ka20 вже кілька років надихає на боротьбу жінок з діагнозом «рак молочної залози».

Прямо зі сцени Маша зізналася, що раніше вона і подумати не могла про те, що стане блогером. І взагалі, тема YouTube в її житті з’явилася після зйомки сюжету про Руслана Кузнєцова (1,8 млн підписників) – що викликало непідробне здивування і захоплення присутньої тут же його дружини, Елі Кузнєцової.

– Тоді, кілька років тому, працюючи на ТБ, я щиро дивувалася, дивлячись на блогерів: що це, навіщо… Ось і прилетіло: адже завданням проекту «Абзац!», де я тоді працювала, було не просто розповісти про героїв сюжету, а провести експеримент. Я отримала завдання зняти бекстейдж, записати влог і викласти його на YouTube. Назнімала, щось ми з режисерами змонтували… Зареєструвалася, виклала на день пізніше виходу сюжету – в загальному, mission failed. Іііі… відео подивилося 75 тис. чоловік, а на мій канал підписалося 5000, – згадує Маша.

Сьогодні ж на каналі Маші 149 тис. підписників та більше 6 млн. переглядів з моменту його створення. Вона, так само як і Христина Гмирянська, Іла Кузнєцова, Олена Грицай, Оля Шелбі, а також зіркові гості мітапа Сабіна Мусіна і Яніна Соколова – ті самі рішучі й дієві дівчата-креатори на YouTube, на яких у представників відеоплаформи серйозні стратегічні плани.