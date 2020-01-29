Олексій Гладушевський, який до останнього часу очолював Новий канал, отримав посаду Creative Producer Original Content нового напрямку – «Starlight Originals». І вже поділився з нами своїми планами.

Спецпроект Нового каналу «Перші ластівки» вперше на всю країну показав реальні проблеми українських підлітків: непорозуміння з батьками, самотність, самогубство…

Про нього давно говорили і хотіли реалізувати. Та не було впевненості, що глядач сприйме подібний контент. Тепер холдинг StartLightMedia готовий розвивати нову творчу платформу, і створив продюсерський центр, який займатиметься розробкою та виробництвом мультиплатформних серіалів – «Starlight Originals»

– Якщо ми почали про це говорити, то маємо продовжувати, – каже Олексій Гладушевський. – У нас з’явився інший посил, який я не хочу втратити. Завжди намагався усіх переконати, що такі проекти варто робити. Добре, що знайшлися люди, які повірили та підтримали цю ідею, коли починав її просувати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram gladushevskyy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Спецпроект «Перші ластівки» став початком нового рівня драматургії – з темами, які часто замовчувались на телебаченні.

– У Нового каналу є глядач, який за кілька десятків років звик до розважального контенту, – розповідає Олексій Гладушевський. – Але ми більше не можемо не говорити в художніх серіалах про людські проблеми, про незвичні прояви у їхніх стосунках.

Аудиторія завжди ділилась на 95% людей, які дивляться те, що їм пропонує телебачення, і 5%, які хочуть чогось іншого.

– Фішка в тому, що саме ці 5% завжди формували смаки та тенденції для решти глядачів, – розмірковує Олексій. – 95% завжди хотіли дізнатися, що ж зараз дивляться ті 5%, які були певними вісниками нового. І коли телебачення перестало тих 5% «підкормлювати», вони пішли з телебачення. Воно перестало для них бути подієвим щодо художнього контенту. Зараз, начебто, серіалів в Україні виходить багато. А от якусь назву пригадати важко.

Олексій Гладушевський зізнається, що запуск молодіжного трилеру «Перші ластівки» був для нього певним «шахом» і «матом». Каже, що чітко розумів – тут може бути або програш, або перемога.

– Спробували. І глядач з’явився. Бо це було чесно та щиро. Зізнаюся, ми навіть не могли уявити, що буде такий ефект. Безліч відгуків, переглядів, дзвінків… Тепер розумію, що канал на правильному шляху, – говорить Олексій.

Олексій Гладушевськи: «Новий канал порушив тишу»

Зараз саме той момент, щоб продовжити рух вперед. Тому StartLightMedia створив продюсерський центр «Starlight Originals».

– Ми робитимемо зовсім інший рівень контенту, – каже Олексій. – Плануємо виробництво, де героя драматургічно буде показано з різних сторін так, що у глядача розриватиметься душа. Я бачу, як це має бути. Готовий гори перевертати!

Посмотреть эту публикацию в Instagram gladushevskyy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В «Starlight Originals» вже розпочалася активна робота над новими цікавими темами сценаріїв та пошуком авторів, які зможуть втілити всі ідеї. Адже продюсерський центр планує реалізовувати проекти з нестандартним задумом та підходами.

– Ми не залучатимемо авторів, які писали мелодрами 20-30 років тому, – розповідає Олексій. – Хоч і розумію, що вони професіонали! І тут у мене нестандартний підхід, який зараз проявляється у методі спроб (усміхається). Я довго придивлявся до кількох авторів, які писали сценарії для кіно та серіалів. Коли читав ці роботи, мені здавалося, що це трохи не їхнє. А ще я слідкував за журналістами, які для профільних видань писали статті та огляди про фільми. Тим, які виділялися щирістю та сміливістю висловлювань, запропонував написати початки сюжетів за моїми ідеями. Знаєте, і був приємно здивований нашими творчими точками дотику. Більше того, коли читав текст, не міг повірити, що автор пережив ті ж емоції, що й я. Бо спочатку думав, що не так зрозуміють, відчують. Виявилося все навпаки, і на 80% текст перегукується з моїми відчуттями. Радію, що й вони готові до експериментів. Упевнений: з цього вийде щось цікаве!

Посмотреть эту публикацию в Instagram gladushevskyy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Головною відмінністю проектів «Starlight Originals» від телевізійних буде розкриття усім відомих тем за допомогою нестандартних підходів. Часом навіть провокаційних.

– Про насильство в сім’ї вже багато було сказано в різноманітних телешоу, – каже Олексій. – Але так, як ми придумали про це говорити в одному з серіалів, ніхто до нас не робив. Тема толерантності у стосунках між чоловіком та жінкою завжди підіймалася дуже поверхово, ми ж і тут «зануримось» глибше. Хочемо змінити й підхід до висвітлення еротичних сцен. Бо, на жаль, вони часто виглядають вульгарними та недоречними.

Назву та ідею першого спецпроекту «Starlight Originals», 4-серійного серіалу, Олексій планує презентувати на початку весни. А до кінця року – реалізувати два проекти.

– Я не женуся за кількістю, – каже Олексій Гладушевський. – Для мене важливо зробити 2-3 якісних проекти. Ті, з ким ділюся своїми планами, кажуть, що це нереально! Та мало хто знає, що в мене є написаний сценарій, пілот, розроблена концепція, і я вже почав збирати команду однодумців. Сподіваюсь, що усі задуми на 2020-й реалізую протягом року!

Фото – Дмитро Комісаренко