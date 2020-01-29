Олексій Гладушевський: «Від контенту «Starlight Originals» у глядача розірветься душа»
Олексій Гладушевський, який до останнього часу очолював Новий канал, отримав посаду Creative Producer Original Content нового напрямку – «Starlight Originals». І вже поділився з нами своїми планами.
Спецпроект Нового каналу «Перші ластівки» вперше на всю країну показав реальні проблеми українських підлітків: непорозуміння з батьками, самотність, самогубство…
Про нього давно говорили і хотіли реалізувати. Та не було впевненості, що глядач сприйме подібний контент. Тепер холдинг StartLightMedia готовий розвивати нову творчу платформу, і створив продюсерський центр, який займатиметься розробкою та виробництвом мультиплатформних серіалів – «Starlight Originals»
– Якщо ми почали про це говорити, то маємо продовжувати, – каже Олексій Гладушевський. – У нас з’явився інший посил, який я не хочу втратити. Завжди намагався усіх переконати, що такі проекти варто робити. Добре, що знайшлися люди, які повірили та підтримали цю ідею, коли починав її просувати.
Спецпроект «Перші ластівки» став початком нового рівня драматургії – з темами, які часто замовчувались на телебаченні.
– У Нового каналу є глядач, який за кілька десятків років звик до розважального контенту, – розповідає Олексій Гладушевський. – Але ми більше не можемо не говорити в художніх серіалах про людські проблеми, про незвичні прояви у їхніх стосунках.
Аудиторія завжди ділилась на 95% людей, які дивляться те, що їм пропонує телебачення, і 5%, які хочуть чогось іншого.
– Фішка в тому, що саме ці 5% завжди формували смаки та тенденції для решти глядачів, – розмірковує Олексій. – 95% завжди хотіли дізнатися, що ж зараз дивляться ті 5%, які були певними вісниками нового. І коли телебачення перестало тих 5% «підкормлювати», вони пішли з телебачення. Воно перестало для них бути подієвим щодо художнього контенту. Зараз, начебто, серіалів в Україні виходить багато. А от якусь назву пригадати важко.
Олексій Гладушевський зізнається, що запуск молодіжного трилеру «Перші ластівки» був для нього певним «шахом» і «матом». Каже, що чітко розумів – тут може бути або програш, або перемога.
– Спробували. І глядач з’явився. Бо це було чесно та щиро. Зізнаюся, ми навіть не могли уявити, що буде такий ефект. Безліч відгуків, переглядів, дзвінків… Тепер розумію, що канал на правильному шляху, – говорить Олексій.
Олексій Гладушевськи: «Новий канал порушив тишу»
Зараз саме той момент, щоб продовжити рух вперед. Тому StartLightMedia створив продюсерський центр «Starlight Originals».
– Ми робитимемо зовсім інший рівень контенту, – каже Олексій. – Плануємо виробництво, де героя драматургічно буде показано з різних сторін так, що у глядача розриватиметься душа. Я бачу, як це має бути. Готовий гори перевертати!
В «Starlight Originals» вже розпочалася активна робота над новими цікавими темами сценаріїв та пошуком авторів, які зможуть втілити всі ідеї. Адже продюсерський центр планує реалізовувати проекти з нестандартним задумом та підходами.
– Ми не залучатимемо авторів, які писали мелодрами 20-30 років тому, – розповідає Олексій. – Хоч і розумію, що вони професіонали! І тут у мене нестандартний підхід, який зараз проявляється у методі спроб (усміхається). Я довго придивлявся до кількох авторів, які писали сценарії для кіно та серіалів. Коли читав ці роботи, мені здавалося, що це трохи не їхнє. А ще я слідкував за журналістами, які для профільних видань писали статті та огляди про фільми. Тим, які виділялися щирістю та сміливістю висловлювань, запропонував написати початки сюжетів за моїми ідеями. Знаєте, і був приємно здивований нашими творчими точками дотику. Більше того, коли читав текст, не міг повірити, що автор пережив ті ж емоції, що й я. Бо спочатку думав, що не так зрозуміють, відчують. Виявилося все навпаки, і на 80% текст перегукується з моїми відчуттями. Радію, що й вони готові до експериментів. Упевнений: з цього вийде щось цікаве!
Головною відмінністю проектів «Starlight Originals» від телевізійних буде розкриття усім відомих тем за допомогою нестандартних підходів. Часом навіть провокаційних.
– Про насильство в сім’ї вже багато було сказано в різноманітних телешоу, – каже Олексій. – Але так, як ми придумали про це говорити в одному з серіалів, ніхто до нас не робив. Тема толерантності у стосунках між чоловіком та жінкою завжди підіймалася дуже поверхово, ми ж і тут «зануримось» глибше. Хочемо змінити й підхід до висвітлення еротичних сцен. Бо, на жаль, вони часто виглядають вульгарними та недоречними.
Назву та ідею першого спецпроекту «Starlight Originals», 4-серійного серіалу, Олексій планує презентувати на початку весни. А до кінця року – реалізувати два проекти.
– Я не женуся за кількістю, – каже Олексій Гладушевський. – Для мене важливо зробити 2-3 якісних проекти. Ті, з ким ділюся своїми планами, кажуть, що це нереально! Та мало хто знає, що в мене є написаний сценарій, пілот, розроблена концепція, і я вже почав збирати команду однодумців. Сподіваюсь, що усі задуми на 2020-й реалізую протягом року!
Фото – Дмитро Комісаренко