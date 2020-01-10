Олексій Гладушевський очолить новий напрямок в групі StarLightMedia

Наприкінці 2019 року Новий канал презентував спецпроект «Перші ластівки», який відразу викликав шквал емоцій в українців. В інтернеті його вже переглянуло більше 3,5 млн людей. Про молодіжний серіал досі говорять у соціальних мережах, школах та батьківських чатах. А Національна «гаряча лінія» ГО «Ла Страда-Україна» щодня продовжує приймати десятки звернень від підлітків, які діляться своїми розчаруваннями та переживаннями.

В один день Новий канал став рупором, з якого пролунали на всю країну реальні проблеми підлітків: булінг, самотність, самогубство…«Перші ластівки» дали чітке розуміння того, що люди потребують таких проектів.

– Сьогодні потрібно розповідати історії різними засобами, говорити з аудиторією не тільки консервативною мовою. І в інтернеті можемо дозволити собі більше, ніж на традиційному ТБ. Саме тому в світі серіали вийшли за рамки телебачення. І ми будемо створювати продукт, про який будуть говорити в iнтернетi, – коментує нововведення директор дивізіону «Мовлення» Дмитро Троїцький.

У світі вже давно відверто говорять про проблеми за допомогою художніх серіалів. Створюється контент, який відрізняється від того, що показувало ефірне телебачення. Реалізовували його на ОТТ платформах. StarLightMedia крокує в ногу з часом і створює продюсерський центр, який займатиметься пошуком, розробкою та виробництвом мультиплатформних серіалів – «StarLight Originals». Посаду Creative Producer Original Content нового напрямку отримає Олексій Гладушевський, який до останнього часу займав посаду генерального директора Нового каналу.

– Хочу в цій історії – «StarLight Originals» – піднімати теми, які в ефірному телебаченні не піднімаються, – каже Олексій. – Рівень контенту – інший. Створюватимемо те, що будемо показувати на платформі і в ефірі, а також те, що лише на платформі. Зараз працюємо над бізнес-планом, стратегією та напрямками контенту. Розумію, що розпочинається складна історія, буде витрачатися багато сил та енергії.

Олексій Гладушевський зізнається: коли побачив кадри зі знімань «Перших ластівок», подумав, що саме це він давно хотів втілити. Зовсім інший вид контенту. Він радий, що ризикнув та запустив. І тепер готовий впроваджувати «StarLight Originals».

– Я завжди був творцем, – продовжує Олексій. – Мені хотілося самому створювати художні серіали, цікаві програми. Зараз розумію, що дуже хочу запустити цей серіальний підрозділ. Я бачу, як це має бути. Вже готовий гори перевертати! Час виходити за рамки.