В ополонку з головою: як зірки Нового ставляться до купання на Водохреще

Олена-Крістіна Лебідь 19 січня пірнула випадково, а Валик Міхієнко після купання зліг із температурою

Кожен хоч раз у житті замислювався над тим, щоб скупатися в ополонці. Адже яке Водохреще без занурення у крижану воду? Виявляється, серед зірок Нового каналу теж є «хрещенські моржі».

Олена-Крістіна Лебідь, ведуча «Аферисти в сітях»

– Я – страшенний мерзляк, і ополонка – не моє. Єдиний раз у житті, коли я занурилася у крижану воду на Водохреще, було на першому курсі інституту. Гуляючи з друзями по замерзлій набережній, ми вирішили покататися на льоду. Першою побігла я: і не покаталася, а поплавала. Витягли швидко – точніше, я сама кулею вискочила з води! Це було 19 січня, на свято Водохреща. Я його зустріла як справжній водоплавний Лебідь, щоправда, зовсім не з лебединими піснями, а цілком людськими криками.

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Віталій Тильний, учасник «Вар’яти-шоу»

– На Водохреще занурююся щороку. Старшого сина Вадима навчив пірнати з 4-х років. Дружина підтримала. Не захворів жодного разу! Враження від купання… як від перших 100 грам коньяку: приплив шаленої енергії по всьому тілу. А яка гордість перед людьми за себе й за дитину (усміхається). Найбільше Водохреще запам’яталося два роки тому, коли проїхали 120 км до купелі, а вона висохла.

Олег Кензов, ведучий «Кохання на виживання»

– Я пірнав в ополонку неодноразово. Вперше скупався на Водохреще у 23 роки. Щоправда, роблю це нерегулярно. Ніколи не готуюся, просто роздягаюся і пірнаю. У цей момент зводить все на світі, ніби в твоє тіло встромили тисячі голок. Але відчуття круті, особливо потім, коли виходиш – почуваєшся героєм. Пам’ятаю, в Буковелі була велика черга зануритися, священик вже дав добро, а ніхто не йде. Всі боялися, довелося зробити це першим.

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Валик Міхієнко, учасник Improv Live Show





– Один раз я пірнав в ополонку. Не готувався взагалі, на третьому зануренні думав, що помру. Після Водохреща організм «оздоровився», відчуття чудові, тільки температура 38,5 наступні 10 днів. А так, прекрасний досвід, усім раджу (сміється).

Валентин Сергійчук, учасник «Вар’яти-шоу»

– Пірнаю вже три роки, у 2020-му буду занурюватися вчетверте. Ще з дитинства було цікаво зануритися. Але це був більше спортивний інтерес, ніж релігійний. Мій тато моржував, і ще дитиною я свідомо хотів спробувати, як це. Тому що несвідомо якось спробував, коли на ковзанах провалився під лід. Тоді мені не сподобалося (сміється). А зараз враження після купання неймовірні! Дуже великий приплив енергії, здається, що всі погані думки вимиває холодною водою. А ще біля ополонки стоїть багато людей, панує святкова атмосфера – я таке люблю.

Але найбільше запам’ятався найперший раз, коли дружина скинула фото, що вона вже занурилася, а я ще ні! Швиденько поїхав пірнати, щоб потім рік не слухати, який я слабак (сміється).