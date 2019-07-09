MELOVIN віддав свій голос іншому виконавцю

Новий канал і FILM.UA активно працюють над новим серіалом. Головною фішкою молодіжної мелодрами з елементами детективу «Новенька» стане музика. Її тут справді багато – герої створили свою групу. А от співати головний персонаж Роман буде голосом популярного співака, учасника «Євробачення» MELOVIN. Артист уже встиг побувати на знімальному майданчику і познайомитися з акторами та командою.

– Робота йде повним ходом, – розповів співак. – У команди – над серіалом, а в мене – над музичною складовою: запис пісні, доробка аранжування з саундпродюсером. Усі треки, що звучатимуть у серіалі, – це українські версії англомовних пісень з мого другого альбому «Octopus», реліз якого запланований на жовтень місяць. Робота «Новенькій» – дуже цікавий досвід, тому з радістю знову буду його набувати. Знову – тому що якось, понад вісім років тому, вже брав участь у зйомках серіалу. Тоді я був помічником адміністратора знімального майданчика.

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MELOVIN зізнався, що «віддати» голос заради мистецтва йому було зовсім не шкода.

– Особливо не шкода після знайомства з героєм, якому я вручаю свій голос! – розповів виконавець. – Це талановитий хлопець, який, власне, мого голосу й не потребує, у нього і так все гаразд.

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Дія серіалу розгортається в елітній школі, куди потрапляє Віра, дівчина зі звичайної сім’ї. У неї є таємне завдання від поліції, яке вона, у зв’язку з особистими обставинами, змушена виконувати. Віра опиняється в епіцентрі заплутаної детективної історії та шкільних конфліктів. І, звісно, її чекає справжнє перше кохання.

Прем’єру серіалу «Новенька» глядачі побачать вже восени на Новому каналі.