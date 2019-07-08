Леся Нікітюк: «Я люблю своє тіло»

Зірка Нового каналу Леся Нікітюк – дівчина без комплексів, і іншим радить бути впевненими у собі. Іноді на ведучу в мережі нападають хейтери, які критикують її струнку фігуру. Але більше тих, хто захоплюється дівчиною. На новому знімку в соцмережі Леся позує в купальнику, яких, за її словами, у неї дуже багато.

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«47- купальник!! Я їх обожнюю!! А з приводу своєї фігури – я її теж обожнюю, хтось скаже, шо в мене живіт не прокачаний)) мені пофіг😌я багато працюю, і після танців зовсім не займаюсь спортом – немає часу! Їм все, окрім хліба, жирного і конхфет! П’ю багато… не завжди тільки воду😜😆 любіть себе такими, які ви є»

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У коментарях шанувальники Лесі підтримали її компліментами:

«Идеальная фигура»,

«Леся, вы – супер! Чтоб все такими были»,

«Живот непрокаченный? Вы серьезно? Да вы богиня!»,

«Ви красуня, а ті що щось там кажуть, просто заздрять»,

«Хто каже, що щось не так – просто заздрять! Я Вас просто обожнюю! Все в комплексі просто супер: і фігура, і характер, і розум!»