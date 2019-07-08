Сергій Притула показав клініку, в якій лежав із переломом

Ведучий Нового каналу Сергій Притула одужує після серйозного перелому ноги та операції. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, у зверненні до підписників. Перед цим піднялася хвиля обурення в мережі: багато хто писав Сергію, що йому варто було полежати «у звичайній клініці», а не у VIP-палаті. На це у ведучого швидко знайшлася відповідь, яка приголомшила всіх хейтерів.

Виявилося, що Сергій лежав у тернопільській обласній лікарні, а не у госпіталі за кордоном, як подумали недоброзичливці.

Євген Кошовий розповів про поцілунок із президентом

«Я виставив у себе на сторінках кілька разів фото з палати у якій чекав на операцію. В коментарях начитався різного про те, як я відірвався від народу, що мені б варто було полежати у “простій” лікарні і послухати простих людей, що майбутньому депутату, взагалі-то, пасує лікуватись в Україні, а не за кордоном, що комфорт моєї палати – це знущання над людьми і т.д. Я хочу вибачитись перед тими, кого мої можливості у виборі хорошої клініки поставили у незручне становище. Я хотів полежати у простій лікарні, але звик до luxury, de lux & VIP», – із сарказмом зазначив ведучий Нового каналу.

У публікації Сергій Притула подякував працівникам лікарні за надану допомогу протягом усіх 10-ти днів його перебування.

Леся Нікітюк проспорила Миколі Тищенку 15 кіло раків

«Тож, з вашого дозволу, я хочу подякувати працівникам справді елітного медичного закладу, в якому мені пощастило побувати. Щиро дякую тернопільській обласній лікарні, 4 корпус, 2 поверх, ортопедія. Хірургу Сергію Васильовичу Гаріяну та усій його команді, яка опікувалась мною і в палаті, і в операційній».